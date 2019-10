Folytatódnak a megmozdulások Katalóniában

Tájékoztatás szerint a sztrájk támogatása az egyetemeken a legmagasabb, 90 százalék, amelyet a kereskedelem követ 60-80 százalék közötti részvétellel. A közoktatásban dolgozók 43 százaléka csatlakozott a munkabeszüntetéshez, a közigazgatásban 30, az egészségügyben 26 százalékos ez az arány. A spanyol sajtóban megjelent tudósítások szerint Barcelonában nagyon sok üzlet az utcai megmozdulások miatt nem nyitott ki, amelyek délelőtt óta zajlanak a város különböző pontjain. Délelőtt sztrájkoló kikötői rakodómunkások vonultak a városháza elé, délben pedig egyetemisták tömege kezdte meg felvonulását a belvárosban. A Köztársaság Védelmi Bizottságok (CDR) radikális függetlenségpárti csoport felhívására tüntetők gyűltek össze a város jelképének és egyik legfőbb látványosságának számító Sagrada Familia-székesegyháznál. A turisták biztonsága érdekében a templomot átmenetileg nem lehet látogatni, de a jegyek visszaválthatók - közölte Twitter-oldalán az intézmény. A tiltakozóakciók a legtöbb nehézséget a közúti forgalomban okozzák, 19 autóút van szakaszosan lezárva Katalóniában tüntetések miatt. Óriási dugó alakult ki a francia határhoz vezető autópályán mindkét irányban, ahol szintén tüntetők csoportja vonult fel. A Vueling spanyol diszkont légitársaság 36, az Iberia pedig 12 pénteki belföldi járatát törölte elővigyázatosságból. A nap folyamán eddig további kilenc repülőjáratot mondtak le. Szünetel a munka a Seat martorelli gyárában is, de ott nem közvetlenül a sztrájkhoz csatlakozott a vállalat, hanem a cég attól tartott, hogy a várható utcai megmozdulások miatt a dolgozók nem jutnak be időben a munkába.



A sztrájkot az Intersindical-CSC és az Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) kisebbségi szakszervezet hirdette meg. A felhívásához nem csatlakoztak a dolgozók túlnyomó többségét képviselő Munkásbizottságok (CCOO) és a Spanyol Munkások Általános Szövetsége (UGT) nevű szakszervezet sem. A sztrájk szervezői nagyszabású tüntetést hirdettek délutánra Barcelonába. Oda várják a Szabadságmenetnek nevezett háromnapos felvonulás több ezer résztvevőjét is, akik szerdán indultak el öt különböző katalán városból gyalog. Az elmúlt éjszakákon többször is rendbontásba forduló tüntetéshullám azután kezdődött Katalóniában, hogy hétfőn a spanyol legfelsőbb bíróság zendülés miatt elítélt kilenc katalán függetlenségi vezetőt. Kilenctől 13 évig tartó szabadságvesztéssel sújtotta őket a 2017. október 1-jén alkotmányellenesen megtartott és rendőri erőszakkal végződött függetlenségi népszavazás, valamint a katalán függetlenségi nyilatkozat elfogadása miatt.