1051,5 milliárd forintra nőtt az államháztartás központi alrendszerének hiánya a koronavírus miatt

A kormány - ahogyan a veszélyhelyzet alatt, úgy a járványügyi készültség során is - minden szükséges forrást biztosít a védekezéshez, miközben a GDP-arányos idei hiánycél továbbra is 3,8%-on tartható, zárul a PM közleménye.

Idén május végéig 450 milliárd forintot meghaladó összeget tettek ki a koronavírus járványhoz kapcsolódó egészségügyi eszközbeszerzések kifizetései (például védőmaszkok, további védőeszközök, lélegeztető gépek beszerzése). 2020. május végéig összesen 486,7 milliárd forint uniós bevétel érkezett a költségvetésbe, a 2020. évi első öthavi uniós kiadások ugyanakkor meghaladták a 967,6 milliárd forintot. Emellett a hazai kiadások közül 2020. május végéig kiemelhetők a közúthálózat fenntartására és működtetésére (55,8 milliárd forint), a Falusi Útalapból (53,0 milliárd forint) a Modern Városok Program terhére (29,1 milliárd forint) kiadott források. Számottevők még a közúthálózat felújítására (26,3 milliárd forint) a Beruházás ösztönzési célelőirányzatból (24,4 milliárd forint) kifizetett összegek, továbbá jelentős összeg jutott a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatására (22,6 milliárd forint) is.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!