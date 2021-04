186 koronás beteg hunyt el mára virradóra az országban

2584 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 776 983 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 186 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 27 358 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 503 697 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 245 928 főre csökkent.

5554 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 662-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 3 870 222 fő, közülük 1 822 655 fő már a második oltását is megkapta. Tegnap összesen 96 001 adag vakcinát adtak be Magyarországon, már a tegnapelőttre jelentett szám is 94 ezer fölötti volt. Ha sikerül tartani ezt a tempót, akkor hétvégére valóban meglehet a 4 milliomodik beoltott magyar, és jöhetnek az újabb lazítások. Ha utána is ilyen lesz az oltási ütem, valósággá válik Gulyás Gergely jóslata is, miszerint pár napra rá meglehet a 4,5 millió vakcinázott magyar is.