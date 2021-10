200 millióval dobták meg a cégek Mészáros Lőrinc egyik alapítványát

Mészáros Lőrinc néhány évvel ezelőtt két alapítányt is létrehozott, melyekkel főként a környékbeliek lakhatását és tanulmányait kívánta támogatni. Az elsőt, a Mészáros Alapítványt még 2016-ban jegyezték be, majd egy évvel később A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítány is létrejött. A két szervezet közhasznúsági jelentéseit rendre megvizsgáljuk, ám eddig még csak a Mészáros Alapítány dokumentumai érhetőek el a bíróság honlapján. Érdekességeket azonban már ez az egy is rejteget.

A Mészáros Alapítvány fő célja, hogy ösztöndíjjal támogassa a felsőoktatásban résztvevő helyi (felcsúti, alcsútdobozi, kajászói, tabajdi, vértesacsai és váli) tanulókat. Hogy 2020-ban hány tanuló részesülhetett ösztöndíjban, arra vonatkozóan a közhasznúsági jelentésben sem találtunk információkat.

Hiába rengette meg a gazdaságot és a teljes vállalkozói szférát a koronavírus-járvány, az előző évinél jóval több bevétel folyt be az alapítványhoz, összesen 201,8 millió. Ebből kicsit több mint 200 millió egyéb bevétel és 1,8 millió forint egyéb bevétel címén. Az emelkedő bevételekkel párhuzamosan a ráfordítások is magasabb szinten alakultak: 148,8 millió után 152,3 milliót költöttek el. Így végeredményeben közel 50 milliós pluszban voltak, ami kétszerese az előző évi 24 milliónak.

Az alapítvány egyéb bevételei egyébként szinte teljes egészében (34 ezer forintot leszámítva) támogatásként folyt be a kasszába. A mellékletből pedig az is kiderült, hogy a 200 millió forintos támogatás gazdasági társaságoktól érkezett az alapító okiratban foglalt célok támogatására.

Ebből az összegből a tárgyévre 152 millió jutott és azt mind fel is használták, a maradék a 2021-es évre jut majd. A pénzből felsőoktatásban tanulmányokat folytatókat támogattak, kb. 150 főt és munkabér kifizetése is történt - olvasható a dokumentumban.

Ha egy főre vetítjük ezt a támogatási összeget - melyből 2,2 millió volt személyi ráfordítás -, akkor kiderül, hogy egy támogatott személyre egymillió forint jutott tavaly.

Az azonban mindenképp újdonság, hogy a mostani jelentésben már nem tüntették fel a támogató szervezetek kilétét, pedig eddig közzétették. 2019-ben például a 150 millió forint a Debt-Invest Kft.-től érkezett. A társaság annak a Boros Attilának a tulajdonában van, akit a letelepedésikötvény-biznisz egyik kulcsfigurájának tartanak és sajtóinformációk szerint Rogán Antal köréhez sorolható. Boros Attila volt az, aki létrehozta a kínaiaknak kötvényt áruló Hungary State Special Debt Fundot. Korábban pedig a West Hungária Bau, az Épkar Zrt., és a Build It Mérnökiroda Kft. volt a támogatók között.

Említésre méltó fejlemény az alapítvány mérlegéből, hogy mintegy 330 millió forintnyi értékpapírtól szabadultak meg Mészárosék. Az értékpapíron soron ugyanis már 0 forint szerepel. Itt egyébként alapvetően nem tartós befektetési céllal vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat tüntetnek fel, többek között például részesedéseket kapcsolt vállalkozásban vagy állampapírokat. Az alapítány még 2018-ban vásárolt 494,4 millió forint értékben, ebből 2019-re 330 millió maradt.