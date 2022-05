A Covid és az infláció megdrágította a debreceni pilótaképzést

Az eredetileg hét, de most már nyolc féléves, angol nyelvű pilótaképzés2018 őszén indult Debrecenben, a tandíj félévente 4,5 millió forint. A legfrissebb Európa Uniós közbeszerzési értesítő szerint az akkor harminc fővel, a műszaki karon indult hivatásos repülőgép-vezető képzést egy EMMI rendelet alapján 2019. február 19. napjától „repülőmérnöki” képzésre keresztelték át.

A Covid miatt csak idén tudják bepótolni, de közben drágább lett az oktatás.

A közbeszerzési szerződés módosítására azért volt szükség, mert egy előre nem látható körülmény, nevezetesen a 2020. március 11-én beköszöntött „élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó” COVID-járvány miatt a kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki. Emiatt az egyetem és a PHARMAFLIGHT Nemzetközi Tudományos és Szolgáltató Központ Zrt. közötti keretmegállapodás keretében meghatározott képzési időt az elrendelt oktatási szünet miatt meghosszabbították, mégpedig a 2021-/2022. tanév tavaszi félévére.

A képzés egyébként a Tempus Alapítvány ösztöndíjtámogatásával valósul meg, így 20 fő Stipendium Hungaricum miniszteri ösztöndíjas hallató részére szól a Debreceni Egyetem idei tanévére halasztott oktatása.

Az eltolódás azonban áremelést okozott az időközben elszabadult infláció miatt, így az eredeti 3 299 049 716 forint (ÁFA nélkül) helyett az egyetem 3 313 689 716 forintot fizet a 2016-ben bejegyzett debreceni cégnek. A PHARMAFLIGHT Zrt. egyébként megalapítása óta tavaly érte el a legmagasabb nyereségét, 152,4 millió forintot.

A debreceni állami pilótaképzés egyébként az EU rendeletben előírt tantárgyakra és gyakorlatra vonatkozóan tartalmazza a 750 elméleti és 200 gyakorlati órát. A képzés egyedisége egyrészt, hogy a 750 elméleti órán felül tartalmaz még 37,5 légiközlekedés specifikus órát, másrészt a hallgatók típusképzésben is részesülnek a képzési időn belül az általuk választható Boeing 737-800 vagy Airbus 320 típusokon, mely tartalmaz 37,5 óra elméleti és 32 óra szimulátor gyakorlati órát.

Magyarországon állami oktatás a Budapesti Műszaki Egyetemen is van, ahol 2017-ben indult a pilótaképzés. A négy féléves oktatás tandíja 22 millió forint, és a gödöllői székhelyű CAVOK Aviation Training Kft-vel működnek együtt.

De igazán öreg motorosnak a Nyíregyházi Egyetem számít, ahol 1968 óta képeznek pilótákat, és a 3,5 éves időszak 13-14 millió forintba kerül.

A magyarországi képzések között fontos szerepet tölt be a Wizz Air kadétképzése is. A cég 2030-ig 4600 pilótával tervezi bővíteni munkatársai számát, és ehhez már el is indította új pilótáinak toborzását. Tavaly például 150 pilótát képezett ki.

A Wizz Air pilótaképzése az első évben 13 950 euró, ami a jelenlegi árfolyammal (378 forint) számolva közel 5,3 millió forintba kerül, s közvetlenül a program kezdése előtt fizetendő.

A képzési díj fennmaradó részét havi részletekben kell megfizetni 5 évig, de az utolsó öt részletet 5000 euróig elengedik, amennyiben a pilótakadét betartja a szerződés feltételeit, különösen, ha 5 évig pilótaként dolgozik a Wizz Airnél. Jelen pillanatban erre a tandíjra Diákhitel nem vehető fel, de a légitársaság egyéb finanszírozási és támogatási formákkal kapcsolatban folyamatosan vizsgálja a lehetőségeit az együttműködések tekintetében több lehetséges partnerrel is. Ezek a tárgyalások jelenleg is zajlanak.