A csacsa, a hacsapuri meg a csurcsela - ezt kínálja az EU-ba felvételét kérő Grúzia

Grúzia turisztikai és rekreációs hivatala képviseletében Nino Khakhubia fogadta az üzletfeleket és újságírókat a standjukon. Országa az utóbbi években jelentős mértékben fejlesztette a szállodahálózatát és a légiközlekedését, három nemzetközi repterük van.

Hétezer magyar turista látogatott az utolsó Covid előtti évben a kaukázusi köztársaságba, hozzánk pedig 20 ezren érkeztek.

Budapestről jelenleg a Wizzairrel lehet repülni Kitausziba, az átszállásos, mentrendszerű járatok drágábbak és lassúbbak. A Wizzair gépei sem repülnek természetesen a háborús övezetek felett. Grúziába elsősorban a volt szovjet tagköztársaságokból utaznak, de jelentős a lengyel és izraeli beutazó forgalom is.

Természeti és nemzeti kincseikről beszámolva Khakhubia hangsúlyozta, hogy nemcsak a Kaukázus hegyei, a szubtrópusi zóna jellemzői vonzzák a turistákat, hanem a különös szépségű síterepek. Ajara – melynek központja Batumi, Grúzia második legnagyobb városa – különösen híres tea-, mogyoró- és dohányültetvényeiről, mindenekelőtt azonban a bortermesztéséről.

Grúzia a világ egyik legősibb területe. Fotó: Manderwell

Grúzia a világ egyik legősibb területe, ahol valaha bort készítettek, méghozzá speciális, földbe helyezett hatalmas tartályokban erjesztették – és erjesztik ma is – a zamatos, édes, máskor erős borokat. Bár ma már természetesen az acéltartályos módszer is elterjedt. Az itt készített konyak világhírű, a helyiek igen kedvelik a pálinkára hasonlító csacsát is.

Az elmúlt tíz évben jelentősen fejlődött az itteni turisztikai infrastruktúra, nívós szállodák nyíltak. Mint például a Gudauriban található Quadrum, amelynek érdekessége, hogy konténerekből épült egy meredek sziklacsúcsra, és ideális célpont azok számára, akik már unják Aspent vagy Chamonix-t. Népszerűek a kulturális fesztiválok, a borászati programok és az ökoturizmus. A téli sportok mellett a búvárkodás is kedvelt, akárcsak a nemzeti parkok látogatása.

A diót olyannyira favorizáló grúz konyha a másik nagy vonzerő – a két leghíresebb fogás, a hacsapuri és a csurcsela mellett – a mondjuk úgy: mustkolbász – neve egyre több országban ismert, ami a nyugati országokban nyílt nemzeti éttermeiknek köszönhető.

Az elmúlt évek az infrastrukturális fejlesztések jegyében zajlottak: hatalmas terek, ultramodern szobrok, a modern épületek és szállodák jellemzik ma a nagyvárosokat. Batumiban több mint 22 ezer szállodai ágy várja a turistákat.

Nino Khakhubia bízik abban, hogy a magyar piacról egyre több turista érkezik majd e szépséges kis országba, persze elsősorban a háború után. A mostani Utazás kiállításon való jelenlétet hasznos piaci előkészítésnek tekinti.