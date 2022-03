A csempe ára az egekig emelkedhet

A vg.hu cikke szerint a háborús helyzet hatására a vártnál intenzívebben, 15-25 százalékkal drágultak az építőanyagok. Az építkezés is tovább drágul, mert a gyártók egyre drasztikusabb áremeléseket jelentenek be.

Jelentősen emelkednek az építőanyagok árai. Illusztráció: Depositphotos Jelentősen emelkednek az építőanyagok árai. Illusztráció: Depositphotos

Az építkezések átlagos anyagköltsége január óta összességében 20 százalékkal drágult, de egyes kategóriáknál hamarosan eljuthatunk a 30 százalékig is.

A már tavaly is megtöbbszöröződött gáz- és villamosenergia-árak tovább nőttek a háborús helyzet hatására, ami az építőanyag-gyártásban rendkívüli költségnövekedést okozott. Néhány csempegyártmány ára már most kezd elszállni, az egyik nagy gyártó éppen most jelentett be 45-50 százalékos azonnali áremelést.