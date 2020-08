A falunap árából védekezne a második hullámban Felcsút

Bár jelenleg viszonylag kedvezően alakul Magyarországon a járványhelyzet, több korlátozó intézkedés is életben maradt a tavaszi korlátozások után. A kormány többek között zenés-táncos és 500 főt meghaladó (nem ültetett) rendezvények megtartását megtiltotta, miközben általánosan is ajánlott a védőtávolság betartása és a maszk viselése. A járványnak nemcsak a fesztiválszezon esett áldozatul, de a nyaranta hagyományosan megrendezésre kerülő kisebb, tematikus, gasztronómiai fesztiválok és falunapok is.

Az egyik ilyen pont a felcsúti. A település honlapján az augusztus 10-i polgármesteri tájékoztatóban olvasható:

"a kormány július végén hozott határozatával összhangban úgy döntöttünk, hogy a 2020. augusztus 29-re tervezett falunapot nem tartjuk meg, tekintettel arra, hogy a rendezvényen résztvevők létszáma meghaladja az ötszáz főt. A legfontosabb mindannyiunk egészségének megőrzése és a járvány terjedésének megakadályozása."

Fejér megyében az elmúlt hetekben viszonylag stabilan alakul a koronavírus-fertőzöttek száma, olyannyira, hogy július 7. és augusztus 8. között egyetlen esetet sem regisztráltak és azóta is csupán 4-et. Igaz, pont vasárnapi hír, hogy a felcsúti NBI-ben játszó focicsapat tagjai között felbukkant a vírus. A Puskás Akadémia nem egyértelműsítette, hány érintett lehet, de sajtóinformációk szerint akár 8 fertőzöttet is találhattak hétvégén.

Jól jönne 1,5 millió forint? A Bank360.hu és az Mfor kalkulátora alapján az alábbi törlesztőrészletekre számíthatsz, ha másfél millió forintra van szükséged: A Raiffeisen Bank személyi kölcsöne 30 221 forintos törlesztőrészlet mellett lehet a tiéd 60 hónapos futamidővel. A THM-plafon miatt ezt az összeget 2021. januártól kell fizetni, év végéig 28 410 forint a havi törlesztőrészlet. Az Erste Banknál az induló törlesztőrészlet 28 721 Ft, majd 2021. januártól 32 292 forint, míg a Cetelemnél 28 721 forint a kezdő törlesztőrészlet, később pedig 32 623 forint. Másfajta kölcsönt keresel? Ez a kalkulátor segíthet megtalálni azt a hitelt, amit keresel.

Mindenesetre az már biztos, hogy a falunap elmaradt, a szervezésre és lebonyolításra szánt összeget tartalékként fogják félretenni és

"ha a szükség úgy hozza, a járvány második hullámában segédeszközök, felszerelések megvásárlására, a szükséget szenvedők megsegítésére, támogatások nyújtására használjuk fel" - tájékoztatta a lakosságot Mészáros László polgármester, aki csak névrokonságban áll a korábbi településvezérre, a mára milliárdossá vált Mészáros Lőrinccel.

Hogy a falunap szervezése mekkora forrást igényel a költségvetésből, arra vonatkozóan nincsenek nyilvános információk, ám talán nem tévedünk nagyot, ha néhány 10 milliós nagyságrendre tesszük.

A felcsúti falunapot egyébként a Tamássy-Margalit kúria udvarában szokták hagyományosan megtartani, ahol többek között főzőversenyt rendeznek, megválasztják a település legszebb portáját, tavaly bemutatót tartottak a nyugdíjasok, sőt, még a helyi kempós csapat is. Arcfestéssel szórakoztatták a legkisebbeket, zenei fellépőkkel és vendégművészekkel a nagyobbakat.