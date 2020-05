A járműgyártás miatt csuklott össze az ipar

Ha területi bontásban nézzük a számokat, akkor azt láthatjuk, hogy Budapest és Pest megye teljesítménye sem esett vissza, sőt minimális mértékben még nőtt is. Nagyon drasztikus volt viszont a gyengülés Győr-Moson-Sopron megye esetében, ahol 15 százalék feletti volt a visszaesés mértéke.

Ennél is jelentősebb pozitív változást láthattunk a feldolgozóipari termelésből 12 százalékkal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártás területén. Ez az ágazat igen jelentősen, 12,7 százalékkal bővült az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyt (25%) képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 4,7, míg a második legjelentősebb italgyártás 8,2 százalékkal bővült. Kimagaslóan, 52 százalékkal nőtt a növényi, állati olaj gyártása. Mindössze egy alágazatban, a csekély súlyú dohánygyártásban esett vissza a termelés, 19,2 százalékkal. A közepes súlyú alágak közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 1,3, a fémalapanyag és fémfeldolgozási terméké 6,7 százalékkal csökkent az egy évvel ezelőttihez viszonyítva.

