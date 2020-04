A karantén-fázis után a tömegtesztelés felé fordulhatnak a kormányok

Véleményem szerint a kulcs az, hogy mikor lesz gyors, nagy mennyiségben bevethető teszt - ha ez rendelkezésre áll, akkor a gazdasági fellendülés gyorsan eljöhet.

A jelek pozitívak, számos cég dolgozik ezen, de természetesen meg kell várnunk, hogy mennyire igazolódnak be a remények, ám úgy tűnik, hogy talán nem kell sokat várni.

Az ígéretek szerint pár perc alatt elkészülő tesztről van szó, több millió darabos havi kapacitás mellett. Nem tudom megítélni, hogy ez mennyire valós, de ha igen, onnantól a helyzet (feltéve, hogy az első, nagy hullám április-májusban visszaverésre kerül) viszonylag "egyszerű" lesz:

Minden munkahelyen és iskolában reggel hőmérőzés van. Ha valaki lázas, letesztelik. Ha pozitív, letesztelnek mindenkit, akivel tartósabban együtt volt az elmúlt napokban. Ha ők pozitívak, az ő ismerőseiket is. Így gyorsan kiszűrhetőek az esetek, akik házi karanténba kerülnek. Ily módon nem tud nagyon terjedni a vírus. Fellángolások lesznek, de a lakosság nagy része folytathatja korábbi életét. Természetesen tömegrendezvények továbbra sem lehetnek, de 80%-ban visszaállhat a normalitás.

Bonyolult? Igen. Logisztikai rémálom? Igen? Drága? Igen. Jobb mint az összeomlás? Igen.

A legnagyobb kockázat ekkortól már a külföldről történő visszafertőzés lesz. A gyorsteszt ezt is megoldja. Az országhatáron (szerencsésebb esetben a schengeni határokon) minden belépőt tesztelnek (a költséget a belépők fizetik). Ez azért is kulcsfontosságú, mert láthatóan számos kevésbé fejlett ország képtelen lesz a járvánnyal mit kezdeni, így ott az egész lakosságon végigsöpörhet. Azt gondolom, hogy Európa és USA is hónapokra be fog zárkózni emiatt.

A karantén működik, Kínában működött, és Európában is fog. A fontos azonban, hogy az elért eredményeket a karantén feloldása után is megőrizzük. Véleményem szerint a gyors tesztelés a legfontosabb, amennyiben ez működik, akkor optimisták lehetünk a növekedési kilátásokkal kapcsolatban. Ha például egy teszt 10 ezer forintba kerül, és havonta le kell tesztelni 500 000 embert Magyarországon, akkor az 5 milliárd forint havonta, egy évre 60 milliárd. Ami a potenciális gazdasági károkhoz képest semmi. De ha drágább, és több embert kell tesztelni, még az is sokkal olcsóbb, mint a recesszió.

Összességében azt gondolom, hogy a karantén-fázis után a tömegtesztelés felé fognak fordulni a kormányok. Ha ez kellő mennyiségben, és megfelelő árakon kivitelezhető, akkor a vírus vereséget szenvedett, és a gazdaság 2020 második felében stabilizálódhat, 2021-től pedig fellendülhet.

A befektetők szempontjából tehát a tesztekről, gyorsaságukról, árukról, elérhetőségükről szóló hírek valószínűleg fontosabbak most bármely gazdasági statisztikánál.

Koreai példa:

"The firm is making about 10,000 kits a week and each kit can test 100 patients. So it is making enough to test one million patients each week, at a cost of under $20 per test. "