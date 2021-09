A keleti vakcinával oltottaknak is szabad az út Nyugatra

Raskó György, korábbi földművelésügyi miniszter szeptember 2-án a következő Facebook-bejegyzést tette:

„Korábban két kínait kaptam, harmadikra Pfizert kértem. Most az uniós Covid-igazolványomban az szerepel, hogy 3/3, azaz a teljes sorozat Pfizernek látszik. Fontos, hogy papíralapú legyen az igazolás repüléskor, nehogy az app-on akarja valami szemfüles határőr megnézni a korábbiakat” – meséli Péter, aki az elmúlt hónapokat itthon töltötte, ám az emlékeztető oltás óta már ötször is repült.

Mint mondja, minden oltáshoz külön igazolást rendelnek az applikációban, ezért utazáskor a korábban keleti vakcinázóknak a harmadik oltás igazolását érdemes kinyomtatniuk, s határellenőrzéskor ezt átnyújtaniuk. A megoldás kulcsa tehát az ügyes adatkezelés, amely voltaképpen a harmadik oltás kínálta kiskapu.

Eddig az uniós országok többségébe csak teszttel mehettek azok, akiket kínai vagy orosz vakcinával oltottak, mivel a magyar kormány nem tudott kétoldalú megállapodást elérni velük minden hazai oltás elismeréséről. Ezért az emlékeztető oltással járó „adminisztrációs megoldás” úgy tűnik, nagy segítség azoknak, akik önhibájukon kívül estek kelepcébe a márciusban elsőként felkínált keleti oltások miatt. A rutinos utazók tehát azt ajánlják, hogy akik korábban keleti vakcinát kaptak és határátlépésre készülnek, a külföldi út előtt a harmadik oltás igazolását vigyék magukkal.

Bár nem hinnénk, hogy akad olyan, aki kalandvágyból harmadik oltásként orosz vagy kínai vakcinát kér, de ha igen, minden bizonnyal számol azzal, hogy továbbra sem, vagy éppenséggel újra nem tud szabadon utazni. Eddig egyébként 438 000 ember oltatta be magát harmadszor is Magyarországon.

Ujhelyi István EP-képviselő még júliusban fordult hivatalos levélben az Európai Bizottsághoz annak érdekében, hogy a keleti vakcinával oltott magyar állampolgárok, akik harmadik oltásnak európai engedéllyel rendelkező vakcinát kapnak, automatikusan hozzájuthassanak az unió digitális Covid-igazolványához. A képviselő azóta azt is közölte: helyesli, hogy a kormány, engedve a nyomásnak, augusztustól lehetővé teszi a harmadik oltás felvételét.

„Ezzel arra is lehetőség nyílik, hogy azok, akik eddig keleti oltás kaptak, most az EMA által engedélyezett vakcinával oltassák be magukat.”