A kormány szerint nem tartozhatnak a nyugdíjasoknak

Mi a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! diákverseny 2022 győzeteseinek a titka? - A hét videója

Tavaly egy ponttal csúsztak le a döntőről. Az idén azonban jobban ráfeküdtek a kvízkérdésekre és meg is lett az eredménye: megnyerték a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! diákverseny 2022-őt. A budapesti Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola csapatának tagjaival és felkészítő tanárával készített interjúból kiderül, mit is jelent a nevük, az Audere est Facere. Valamint az is, mit tanácsolnak azoknak, akik a következő megmérettetésen szeretnének a képzeletbeli dobogó legfelső fokára állni.