Brüsszelt is vigyázzba állítja a koronavírus

A koronavírus-járvány a Brüsszelben székelő nemzetközi intézmények működésén is napról-napra jobban érezteti hatását. Az Európai Parlament egy napra rövidítette le plenáris ülését, a NATO-ban is hírt adtak az első megbetegedésről, és a városban egyre-másra mondják le a rendezvényeket.

Pániknak ugyan nyoma sincs, de a Brüsszelben székelő európai és nemzetközi intézmények működésére is napról-napra jobban rányomja bélyegét a koronavírus-járvány, amely mind több megbetegedést okoz Belgiumban is.

Az Európai Parlament elővigyázatosságból előbb Strasbourgból Brüsszelbe tette át eheti rendes plenáris ülésének a helyszínét, hogy hétfőn – megelőzési célzattal – egy napra (keddre) redukálja a normális körülmények között három és félnapos eseményt. A keddi plenárison csak négy téma lesz napirenden: a nemzetközi nőnap, a COVID-19, a migráció és az EU következő hétéves keretköltségvetése.

Bár még egyetlen képviselő vagy stábtag megbetegedéséről sem érkezett hír, az EP az összes intézmény közül legkorábban hozott intézkedéseket annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék a koronavírus-fertőzés megjelenésének esélyét a Parlament falai között. Előbb a látogatócsoportok és a lobbisták belépését, a konferenciákat, kiállításokat és fogadásokat tiltották be, majd a 60 évnél idősebb, terhes és krónikus betegségben szenvedő alkalmazottakat kérték fel arra, hogy otthonról dolgozzanak.

Az EU-intézményekben eddig összesen három koronavírusos megbetegedést regisztráltak, kettőt a Tanácsban, egyet pedig az Európai Védelmi Ügynökségnél (EDA). Valamennyi esetben Észak-Olaszországban járt személyekről van szó. A Tanácsban kisebb riadalmat váltott ki az, hogy egy közelebbről nem megnevezett magas rangú főtitkársági illetékes is pozitív tesztet produkált. És mivel az illető még a nagykövetek ülésén is jelen volt, múlt héten egymás után két nagyköveti tanácskozást is töröltek a programból, a veszélynek kitett személyeket pedig megfigyelés alatt tartják.

A tagállamok képviselőiből álló Tanács épületében is korlátozásokat vezettek be. A különböző szintű ülések számát csökkentették, és az azokon résztvevő delegációk létszámát is limitálták. Látógatócsoportok meghatározatlan ideig nem léphetnek be az épületbe, az újságíróknak pedig azt tanácsolják, hogy minimum egyméteres távolságot tartsanak egymástól.

A miniszteri szintű és egyéb ülések egyelőre zavartalanul folytatódnak. Hétfőn este éppen Recep Tayyip Erdogan, török elnök látogatott az Európai Tanács főhadiszállására, ahol Charles Michel elnökkel és Ursula von der Leyen, bizottsági elnökkel a migrációs válság megoldásáról tárgyalt.

Keddtől az Európai Bizottságban is szigorításokat vezetnek be (eddig ennek nem sok jele volt). A testület mindennapos, déli 12 órakor kezdődő sajtótájékoztatójára érkező tudósítóknak alá kell írniuk egy jelenléti ívet, hogy koronavírusos megbetegedés esetén vissza tudják keresni és karanténba helyezni őket.

A NATO hétfőn közleményben adta hírül, hogy a szervezet központjában is pozitív lett az egyik alkalmazott tesztje, aki korábban Észak-Olaszországban járt. A kollégái most szobafogságban várják, hogy kiderüljön, őket is megfertőzte-e a vírus. Bizonyos útirányokba leállították az utazásokat.

A máskor mindig nyüzsgő Brüsszel dolgos hétköznapjaira és a turizmusra egyaránt kezdi rányomi bélyegét a koronavírus-járvány. Bár Belgiumban egyelőre nem tiltották be a tömegrendezvényeket, egymás után mondják le a nemzetközi konferenciákat és a brüsszeli szállodák is konganak az ürességtől.

A járvány legújabb áldozata a Magyar Hullám Társaság március 15-i megemlékezése, amit „a koronavírus gyors ütemű belgiumi terjedése” miatt voltak kénytelenek lefújni a szervezők.