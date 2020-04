Csak így szabadna megtartani az idei érettségit a Magyar Orvosi Kamara szerint

A Magyar Orvosi Kamara semmilyen járványügyi adatot nem kap az illetékes hatóságoktól és kormányzati szervektől, ezért megbecsülni is nehéz, mekkora az érettségi kockázata, s hogy mit jelent több, mint százezer embert adott időpontban adott helyen kapcsolatba hozni egymással. Ezért 9 pontos javaslatot juttatott el az operatív törzshöz és Kásler Miklós hoz, az emberi erőforrások miniszteréhez.

A minél pontosabb járványügyi adatok miatt célszerűnek tartanák, hogy az érettségit követő 2 héttel, azaz a lappangási idő után töltsenek ki a diákok egy kérdőívet, hogy változott-e bármi az egészségi állapotukban, sőt, az előzetes szűrések elmaradása miatt a MOK a résztvevők utólagos tesztelését is jó ötletnek tartaná. Ennek eredménye ugyanis jól hasznosítható lenne a jövőbeli, hasonló volumenű intézkedéseknél, amelyek rendkívül fontosak lehetnek a gazdaság újraindításának érdekében.

Azzal, hogy az eddig egymástól elszeparált embereket nagy számban, egy időpontban meghatározott helyekre vezényli az írásbeli érettségi miatt a kormányzat, az minden védelmi intézkedés mellett is olyan helyzet, amely kedvez a járvány terjedésének. Ezért közleményük szerint javaslataik a következők lennének:

Az ellenkezések dacára is megtartják az idei érettségiket. Fotó: Pixabay

