A mínuszok jól is jöhetnek a gyümölcsösökben

A tavaszi fagyok a gyümölcstermelők egyik legalattomosabb ellenfelei. Az idei áprilisi időjárás nem kímélte a gyümölcsösöket. A nappali enyhe időjárás véget vetett a növények vegetációs időszakának, rügyezni majd virágozni kezdtek a gyümölcsfák, a hajnali fagyok azonban jelentős károkat is okozhatnak, különösen a korai virágzású kajszibarack és mandula esetében.

A szakirodalom szerint kajszi esetén teljes virágzásban -2,2 Celsius fok a kritikus hőmérséklet, -2,9 foknál 10 százalékos-, míg -5,6 foknál 90 százalékos kár valószínűsíthető. Őszibaracknál a zöld bimbós állapottól a virágzás kezdetéig tartó fázisban -2 és -3 fok a kritikus hőmérséklet, teljes virágzásban -2,7 foknál valószínű 10 százalékos, -4,4 foknál pedig már 90 százalékos is lehet a kár.

Nem lesz rekordtermés

„Az utóbbi napokban visszatértek a hajnali fagyok és ez az idei termésben éreztetni fogja a hatását” – mondta lapunknak dr. Apáti Ferenc, a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Hozzátette, különösen az abaúji barackosokban tarolhatott a fagy, hiszen ott helyenként hajnalban mínusz hat fokot is mértek.

Fagyos hajnalok után a méhek is nehezebben indulnak el, hogy beporozzák a virágokat. Fotó: depositphotos Fagyos hajnalok után a méhek is nehezebben indulnak el, hogy beporozzák a virágokat. Fotó: depositphotos

Azt azonban még nem lehet felmérni, mekkora a tényleges kár. A fagy csak az egyik károsító tényező. Ilyen hideg hajnalok után a méhek is nehezebben kelnek útra és ha nem porozzák be időben a virágokat, az újabb termésveszteséghez vezethet.

Ráadásul az extrém hideg tavaszi reggelek utáni meleg nappalok hőmérséklet-ingadozása miatt a fák kérge is megrepedezhet, ami kedvez a kártevők megtelepedésének.

A FruitVeb elnöke maga is gazdálkodó, 20 hektár almása van Csenger határában.

„Már elmentünk felmérni a gyümölcsöseinket, de jelenleg csak becsülni lehet a fagykár mértékét” – mondja. A gazdák szeretik rögtön tudni, milyen terméskieséssel számoljanak, de ez a legtöbb gyümölcs esetében csak hetek múlva derül ki. A szakember szerint egyelőre nagyjából az almavirágok 10-20 százaléka fagyott le. Van azonban olyan virág, amelyen kívülről nem látszik a fagysérülés, de a szövete már annyira károsodhatott, hogy később sem fog megkötni.

Az almásokban 10-20 százalékos lehet a fagykár. Fotó: depositphotos Az almásokban 10-20 százalékos lehet a fagykár. Fotó: depositphotos

Biztos számokat a fagykár mértékéről valamennyi gyümölcs esetében csak május második felében lehet majd mondani.

"A nagytermelőknek egy ilyen enyhe fagykár még egyfajta segítség is lehet” – mondja dr. Apáti Ferenc. A FruitVeb elnöke elmagyarázza, egy egészséges almafán akár ezer virág is nyílhat. Ahhoz azonban, hogy a gyümölcs méretben, színben és ízben is az ideális állapotot elérje a szüret idejére, nem csupán a virágzatot, de porzás után a megkötött és fejlődésnek indult termést is gyéríteni kell.

„Nekem egy fáról csak körülbelül száz érett gyümölcsre van szükségem ahhoz, hogy azt a minőséget hozza a gyümölcs, amit el szeretnék érni” – teszi hozzá a csengeri almatermelő. Ezért egy 10-20 százalékos fagykár elvégzi a gyérítés egy részét a gazdálkodó helyett.

„Az már biztos, idén Magyarországon nem lesz rekordtermés egyetlen gyümölcsből sem” – mondta el kérdésünkre dr. Apáti Ferenc.

Hozzátette, ez kicsit jó hír is a gazdáknak, hiszen így nem lesz túlkínálat, emiatt magasabban tudják tartani a felvásárlási árat. A FruitVeb elnöke szerint ez arra lesz elég, hogy nagyjából az önköltségi ár közelében tudjanak maradni a magyar gazdák.