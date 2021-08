A NATO üzent a táliboknak: nem hagyjuk veszni a velünk együttműködő afgánokat

Péntek délután sürgős tanácskozást tartottak a NATO külügyminiszterei. Ezen több tagállam képviselője is kérte, hogy az amerikaiak halasszák el az augusztus 31-re tervezett végső kivonulást – jelentette be az értekezlet után Jens Stoltenberg főtitkár a Skynews által is élőben közvetített sajtóértekezleten.

Ezt azért sürgették, mert az elmúlt napokban káosz alakult ki a kabuli repülőtéren és környékén, miután afgánok tízezrei akarják elhagyni az országot, attól tartva, hogy a tálibok megtorlásokat kezdenek a korábbi kormánnyal, a NATO-val és más nemzetközi szervezettekkel együttműködők körében. Félelmüket alátámasztja, hogy a tálibok lelőtték a német Deutsche Welle rádió riporterének családtagját és más rokonait megsebesítették, közben újságírók ellen hajtóvadászatot indítottak.

Stoltenberg azt mondta, hogy az amerikaiaktól függ, hogy kitartanak-e az eredeti távozási időpont mellett. Fontosnak tartotta, hogy maguk is szervezettek legyenek, egyebek mellett a kabuli reptér védelméért felelős török NATO-csapatok, valamint az oda rendelt több száz amerikai katona szoros koordinációja szükséges.

„Nem fenyegetheti a tálibok az európai országokat, a Nyugatot és a NATO tagállamait sem. Nem fogadhatjuk el, hogy az elmúlt két évtizedben történt fejlesztéseket sutba dobják, sok ezer NATO-katona az életével fizetett, hogy az ország fejlődhessen, rengeteg pénzt is beleöltünk ebbe az országba, ezt nem hagyhatjuk veszni. Segítünk elhagyni az országot azoknak, akik ezt szeretnék. Bármi történik is Afganisztánban, megvédjük a szövetség tagállamait” – mondta.

Stoltenberg szerint a NATO elvárja a táliboktól, hogy ne legyen az ország ismét a nemzetközi terrorizmus menedéke. Egyúttal sürgette őket, hogy biztosítsák a szabad távozást azoknak, akik szeretnék elhagyni az országot.

Közben megkezdődött az afgán menekültek elhelyezése az olaszországi városokban, miután már több mint kilencszázan érkeztek péntekig. A felmérések szerint az olaszokat megosztja az afgánok befogadásának a kérdése. A Kabul és Róma közötti légi folyosón közlekedő olasz katonai repülőkkel érkezett több mint 900 afgán az utóbbi években az országban szolgáló olasz katonai és diplomáciai képviseletekkel dolgozott együtt. Sajtóforrások szerint a következő napokban további négyszázan érkezhetnek. Luigi Di Maio külügyminiszter 2500-ra tette az első körben Olaszországba menekítendő afgánok számát.