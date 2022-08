A negatív külső tényezők még nem érezhetők a munkaerőpiacon

2022 II. negyedévében továbbra is növekvő képet mutatott a hazai munkaerőpiac szektoriális bontásban is. A mezőgazdaságban 2 ezerrel nőtt, az építőiparban 1 ezer fővel, a feldolgozóiparban 2 ezerrel, a piaci szolgáltatások területén pedig 63 ezerrel nőtt a foglalkoztatotti létszám, míg a nem piaci szolgáltatások területén 2 ezerrel csökkent.

Már alig van kit felvenni. Fotó: Depositphotos

A magyar munkaerőpiac továbbra is kiváló formát mutat, a negatív külső környezeti tényezők egyelőre nem gyakorolnak hatást a hazai piacra, a feszesség és a foglalkoztatottság új csúcson van, a betöltetlen álláshelyek száma alapján pedig továbbra is erős kereslet mutatkozik a munkaerő iránt. Viszont az év eleje óta visszatért erős munkaerőkereslet ellenére is igen lassú tempóban tud már csak tovább bővülni a foglalkoztatotti létszám, a még elméletben bevonható munkaerő minősége láthatóan igen alacsony és a földrajzi elhelyezkedése sem találkozik a kereslettel, így egyelőre – a három éve már látott - jelentős akadály látszik a láthatóan 4.7 millió fős szint fölé bővülés előtt - írja Horváth András, a Magyar Bankholding elemzője.

Az ukrajnai háború, az európai energiaválság, a globális recessziós előjelek egyelőre továbbra sem gyakoroltak hatást a hazai munkaerőpiacra, ami jó hír a hazai piac ellenállósága szempontjából, azonban középtávon, egy bekövetkező európai recesszió esetén az exportágazatok munkaerőkereslete kissé visszaeshet. Várakozásunk szerint idén 3.3 százalék lehet az éves munkanélküliségi ráta, jövőre pedig 3.2 százalék lehet az átlagos érték, de a globális környezet bizonytalanságai miatt az utóbbinál erősebb a bizonytalanság.

A munkaerőhiányos helyzet egyben igazolja az aggodalmakat az egyre erősebb inflációs kockázatokról is, mivel a munkaerőpiaci feszesség látványos emelkedése az amúgy is gyors bérnövekedés ütemét még tovább gyorsítja, pluszban hozzáadódva az elszabaduló energia- és alapanyag költségekhez. Abból következően, hogy a foglalkoztatható állapotban lévő hazai munkaerő mennyisége ismét a végéhez közelít, vagyis jelenlegi állapotában a teljes foglalkoztatottság közelében áll a piac, így a vállalatok ismét a hatékonyság, a képzés és a termelékenység növelésének irányába fordulhatnak, ami pozitív fejlemény a teljes nemzetgazdaság szempontjából.

A gyors helyreállás ellenére még látszanak minimális utóhatások, néhány szektor, köztük a külföldiek keresletére építő budapesti turizmus mostanában éri el a korábbi szintjét, miközben immár ebben a szektorban is jelentős munkaerőhiánnyal küzdenek és a korábban itt foglalkoztatott munkaerőt csak kiemelt bérajánlatokkal lehet visszacsábítani a szektorba - fűzte hozzá az elemző.