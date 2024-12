A NER inkább a Dunát szereti, még nagyobb lett Szíjj László cégbirodalma

A magyar milliárdosok nagyon szeretik, ha minél bonyolultabb és követhetetlenebb a céghálójuk. Így lehet ezzel Szíjj László is, akinek központi vállalata a Duna Aszfalt Zrt., amelynek hivatalos neve Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zrt. Emellett azonban a milliárdos egy másik, Duna Aszfalt Építő Zrt. nevű céggel is rendelkezik. Mostantól azonban még könnyebb lesz összetéveszteni egymással a NER oszlopos tagjának különböző vállalkozásait, ugyanis november elején bejegyezték a:

Duna Hídépítő Kft.-t és a

Duna Útépítő Kft. is.

Igazából a nevükön kívül nincs túl sok különbség a két új cég között, akár klónok is lehetnének, hiszen egyaránt Tiszakécske a bázisuk, ugyanakkor születtek, valamint ugyazzal a 96 féle tevékenységgel szándékoznak majd foglalkozni a jövőben. Ezeket most nem soroljuk fel, de az útépítés az első, és az erdészeti szolgáltatás az utolsó vállalt szolgáltatásuk.

Szíjj Lászlónak is egyre nagyobb a cégbirodalma

Fotó: Duna Aszfalt

Köze lehet a cégalapításoknak ahhoz, hogy Szíjj László cégei építhetik a mohácsi Duna-hidat. Erről legutóbb november végén beszélt Lázár János építési és közlekedési miniszter a baranyai városban.

Az évtized legnagyobb hídépítésére készülünk! Megépítjük a mohácsi Duna-hidat, összekötjük az M6-os autópályát a hercegszántói határátkelővel, és újjáépítjük az utat a Duna-híd és az 51-es között.

– fogalmazott a miniszter.

Ez lesz vélhetően a valaha volt legdrágább Duna-híd. Azt a vg.hu írta meg tavasszal, hogy hárman is ajánlatot tettek az új mohácsi Duna-híd megépítésére, de a nyertes a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zrt. lett: tartalékkeret nélkül nettó 294,96 milliárd forintért vállalta a híd és a kapcsolódó feladatok kivitelezését.

Az egyelőre nem nyilvános, hogy egyáltalán miért építik meg a hidat. Az Átlátszó írt arról november közepén, hogy a mohácsi járásban alig 33 ezren élnek, a közutak forgalma is azt mutatja, hogy kevesen járnak arra. A Magyar Közút adatai szerint az 51-es út Bajától délre kihalt. Ha a mohácsi is megépül, a Duna 60 kilométeres Mohács-Baja-Szekszárd szakaszán három Duna-híd is lesz. A tisztánlátás érdekében közadatigénylésben kérte ki a lap a mohácsi híd megvalósíthatósági tanulmányát az Építési és Közlekedési Minisztériumtól, de azt a választ kapták, hogy a hatástanulmány tíz évig nem nyilvános.

A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány 2024-es összesítése szerint Szíjj László a hatodik leggazdagabb magyar 300 milliárd forintra becsült vagyonnal. Ő volt a tulajdonosa a Lady MRD nevű luxusjachtnak, aminek a fedélzetén korábban Mészáros Lőrinc és Szijjártó Péter külügyminiszter is megfordult. A biztos jövő szite borítékolható: a Mészáros Lőrinc és Szíjj László konzorciuma alapította Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 2022-ben 35 évre nyerte el a hazai gyorsforgalmi úthálózat kezelését.