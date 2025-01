A NER nagyágyúi építik majd a mini-Dubajt?

Egyelőre a beruházót jelölik ki, aztán kell kiírni a közbeszerzést. Ha nincs ok a szabályoktól eltérésre, nyílt közbeszerzés jön. A magyar szabályok 99 százaléka uniós szabály. Minden jogszabályt az arab félnek is be kell tartani. Ezen szabályok nagy részének én egyébként kritikusa vagyok. Ha nyílt közbeszerzés van, bárki indulhat rajta

– válaszolta lapunk kérdésére Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az arab beruházók hogyan választják majd ki, hogy konkrétan melyik építőipari cégek építhetik meg a Rákosrendezőre tervezett mini-Dubajt.

Azt január 20-án jelentették be, hogy elhárult az utolsó akadály is a mini-Dubajként elhíresült beruházás előtt, miután a magyar állam és az Eagle Hills-csoport aláírta az ingatlan-adásvételi szerződést. A megállapodás értelmében az Egyesült Arab Emírségekből érkező befektető tizenkétmilliárd eurós, azaz csaknem ötezermilliárd forintnyi beruházást valósít meg: luxus-felhőkarcolók épülhetnek Budapesten. Eddig csak az építtető neve ismert: az Eagle Hills Properties tulajdonosa Mohamed Alabbar emirátusi üzletember.

Ki építhet majd?

A lényegről, hogy ki lesz az építkezés kivitelezője, egyelőre semmit sem tudni. Gulyás Gergely válaszából viszont arra lehet következtetni, hogy akár nyílt közbeszerzést is kiírhat az arab befektető. Így elképzelhető, hogy magyar, kormányközeli építőipari cégek is szerephez juthatnak majd a gigantikus építkezésen. Ez nagyon szokatlan lenne, hiszen főszabály szerint akkor kell közbeszerzést kiírnia egy magánberuházónak, ha a beruházása bizonyos mértékű állami támogatást vagy uniós forrást tartalmaz. A jelenlegi tudás szerint azonban a mini-Dubaj sem közpénzt, sem uniós forrást nem tartalmaz.

A közbeszerzési törvény lehetőséget biztosít a közbeszerzési törvény önkéntes alkalmazására, de a közbeszerzést önként vállaló szervezetek kötelesek a törvény minden szabályát betartani, és e rendelkezések megsértése esetén velük szemben jogorvoslati eljárást lehet kezdeményezni, illetőleg jogkövetkezményeket alkalmazni. Vagyis az arab befektető önkéntes alapon akkor is kiírhat közbeszerzést, ha 100 százalékban a saját pénzéből valósítja meg az építkezést. Az ugyanakkor nagyon ritka eset, hogy akkor is tart valaki közbeszerezést, ha az amúgy nem is lenne számára kötelező. Ez nem túl életszerű, több közbeszerzési szakértővel is beszéltünk, de senki nem találkozott még ilyen esettel. Így bár Gulyás Gergely szerint lesz közbeszerzés, inkább az tűnik valószínűbbnek, hogy az Eagle Hills saját maga választja ki, hogy kivel akarja majd megépíttetni a felhőkarcolókat.

Érdemes felidézni, hogy a Mol négykörös, meghívásos tenderen, több magyar és külföldi induló közül választotta ki a Mol-torony kivitelezőjét – a Market Építő Zrt-t, amely az Orbán Viktor barátjaként emlegetett, kormányközeli milliárdos, Garancsi István tulajdona. Azt a Válasz Online írta meg, hogy nemcsak egy Habony Árpádhoz köthető magántőkealap, hanem Garancsi István is tulajdonos lett a Stockton Zrt.-ben, amely a mini-Dubaj-projekt egyik területének résztulajdonosa.

Érzékelhető, jelentős, komoly nem

– ezt pedig arra a kérdésünkre válaszolta Gulyás Gergely, hogy nem okoz-e inflációt, hogy 1700 milliárd forintot fizetnek ki kamatként több mint 800 ezer családnak az állampapírok után. Emlékeztettük arra a minisztert, hogy a 2022-es nagy inflációt is jelentős részben a gyerekes családok szja-visszatérítése okozta, pedig az csak mintegy 600 milliárd forint volt. Gulyás Gergely ezt visszautasította, szerinte kizárólag külső okok eredményezték az inflációt. Oszkó Péter volt pénzügyminiszter és Csaba László, Orbán Viktor korábbi gazdasági tanácsadója viszont korábban elmondta: tovább gerjesztette az inflációt az szja-visszatérítés.