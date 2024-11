A sor végére kerültek a magyar üzletek, Magyarország a legrosszabbak között

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Éves összevetésben is rosszul fest a magyar bizonyítvány, igaz, azért egy fokkal jobb a helyzet, mert legalább pluszban van a mutató. Az eurostatos módszertan szerint 1,8 százalékos volt a bővülés a magyar kiskereskedelemben. Ezzel a mezőny alsó harmadában van Magyarország. Észtország, Lengyelország, Finnország, Szlovénia és Belgium teljesített a legrosszabbul tavaly szeptemberhez képest: 0,7-4,4 százalékkal csökkent a forgalom.

Nemzetközi szinten is a legrosszabbak közé tartozik a magyar eredmény. A havi szintű 1,4 százalékos visszaesésnél az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat adatai szerint ugyanis csak Finnország, Lengyelország és Szlovénia könyvelhetett el nagyobb, egyébként 1,6-2,6 százalékos hanyatlást. Az éltanulók között van viszont Belgium, Dánia, Horvátország, Németország és Ausztria, utóbbi öt ország 1,1-2,1 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene szeptemberben az egy hónappal korábbihoz képest.

A magyar kiskereskedelem nagyon rosszul szerepelt szeptemberben, a forgalom volumene még mindig elmarad a 2021-es havi átlagtól, az országon belül is óriási eltérések láthatóak.

