A XXI. század Titanicjai – Új korszak a tengerhajózásban

A XXI. század Titanicjainak is nevezhetnénk az efféle gyönyörű úszó szállodákat, csak az a különbség, hogy itt nincs harmadosztály a fedélközben.

Merthogy fedélköz sincs, és persze nem zakatolnak a széntüzelésű óriási dugattyúk. Szűk kabinok helyett hatalmas lakosztályokat álmodtak meg a belsőépítészek: kétszintes loftok, padlótól a mennyezetig érő ablakok, saját teraszok – mintha csak egy New York-i vagy londoni rezidencián lennénk.

Igazi szállodák a tengeren

A Ritz-Carlton, amelynek a neve már évtizedek óta szinte szimbóluma a luxusnak, idén októberben debütál ebben a turisztikai szegmensben. A luxuspiac a válság, az infláció, az energiamizéria és a háború ellenére ugyanis virágzik Európában és Amerikában is.

A 623 méter hosszú Evrima 149 tágas lakosztálya a lánc Miami Beach-en és Los Angelesben épült szállodáira emlékeztet. A Ritz-Carlton jellegzetes ” szárazföldi” kényelmi szolgáltatásai, mint például a king-size ágyak, a dupla mosdókagylós fürdőszobák és a luxus ágyneműk, olyan érzést keltenek a vendégekben, mintha kedvenc nagyvárosi szállodájukba érkeznének.

Amint Donna McNamara, a The Ritz-Carlton alelnöke a Travel + Leisure című amerikai online szaklap tudósítójának kifejtette, a fedélzeti élmények ugyanolyan exkluzívak lesznek, mint a lakosztályok. Az étteremnek mi más is lehetne a neve, mint SEA, amelyet az elismert séf, Sven Elverfeld vezet. A gyógyfürdőben a vendégek szépség- és wellnesskezeléseket vehetnek igénybe, miközben gyönyörködhetnek az óceánra nyíló lenyűgöző kilátásban.

Úszó szálloda. Fotó: CruiseMapper Úszó szálloda. Fotó: CruiseMapper

Szarvasgomba vadászat, Picasso-múzeum, veterán autók, Riviéra

Az Evrima októberben vág tehát neki a világnak, a Földközi-tengertől a Karib-térség felé tart majd. A legtöbb út hét-tíz napos lesz, ez alatt számos parti kirándulást szerveznek, helyi idegenvezetők vezetésével. Különlegesnek ígérkezik a horvátországi szarvasgomba-vadászat, a barcelonai Picasso Múzeum meglátogatása, és a csillogó francia Riviéra felfedezése egy veterán autóban.

A hajó debütálása izgalmas pillanatot jelent számunkra. Az elmúlt évek során innovatívan és átgondoltan bővítettük és fejlesztettük portfóliónkat, Már most is sok foglalás érkezett a hajóra, olyanoktól is, akik soha nem jártak hajóval a tengereken – jegyezte meg az alelnök.

A cég a közelmúltban bejelentette, hogy két további szuperjachton dolgozik együtt a neves francia Chantiers de l'Atlantique hajógyárral. A 2024-ben, illetve 2025-ben induló Ilma és Luminara több mint 200, saját terasszal rendelkező lakosztályt foglal majd magában. Mindegyik hajó privát géppel is elérhető. Egy hétnapos karibi utazás az Evrima fedélzetén személyenként 5100 dollártól indul egy kétágyas lakosztályban.

Tengeralattjárók is hozzátartoznak az all inclusive-hez

De jól megy egy másik, hajójával nemrég debütáló turisztikai vállalkozásnak is. Néhány hete indult el a világ legújabb expedíciós sétahajója, amely szintén fényűzést ígér, de még inkább több kalandot. A 264 utast szállító Seabourn Venture, amely a norvégiai Tromsö-ből rajtolt, a Carnival Corporation luxushajó-társaság gyöngyszeme. Specialitásai az extrém környezetre épített, felfedezésekkel, aktív élményekkel egybekötött túrák.

A 132 lakosztállyal rendelkező Venture tehát az all-inclusive műfaj másfajta élménycsokrát kínálja: csillagászati tematikájú kirándulásokat, valamint a vad természetet és a tenger világát megfigyelő expedíciókat.

Mi olyan vendégeket szolgálunk ki, akik nemcsak hogy mindenből a legjobbat akarják, de minden pillanatot a maguk teljességében akarnak megélni - nyilatkozta Josh Leibowitz, a Seabourn elnöke.

A Venture a következő néhány hónapban olyan helyekre fog hajózni, mint a norvégiai Longyearbyen; Grönland és Kanada északi része. Ezután délre tart, és áthalad a Panama-csatornán, hogy aztán Peru és Chile partjait érintse, majd az Antarktisz felé veszi az irányt.

Az itteni szolgáltatások egyik legfontosabb jellemzője, hogy majd mind a vízzel kapcsolatos: két kis tengeralattjáró, egyfajta búvárhajó áll az utasok rendelkezésére a víz alatti világ felfedezéséhez, no meg kajakok, kisebb csónakok és persze búvárfelszerelések. Mindehhez magas szintű tudományos hátteret biztosítanak, bizonyítandó, hogy tényleg expedícióról van szó.

A vendégeket tudós csapat kíséri

Egy 26 fős, rangos szakértőkből és tudósokból álló csapat teszi igazán hitelessé az ott tartózkodást: tengeralattjárók pilótái, tengerészek, kajakbajnokok, ornitológusok, tengerbiológusok, geológusok, vulkanológusok, antropológusok, klimatológusok, búvároktatók utaznak együtt az utasokkal, hogy előadásokat tartsanak nekik és válaszoljanak kérdéseikre.

A Venture indulása épp egy olyan időszakra esik, amikor számos tengerjáró társaság indít hasonló túrákat. Úgy döntöttünk, megteremtjük a legkiválóbb módját azoknak a helyeknek a meglátogatására, amelyek csak a tengeren érhetők el - mondja Leibowitz, majd hozzáteszi, ez a fajta hajózás, mint turisztikai szegmens, még mindig kicsi ahhoz képest, hogy hányan utaznak egy évben afrikai szafarira vagy nemzeti parkokba.

A járvány alatt volt idő, hogy a hajóinkat teljesen újra gondoljuk. Több száz friss és egészséges recepttel, újfajta szórakoztató programokkal, élményekkel és hangulattal térünk vissza, amit „aktív luxusnak” nevezünk – jegyzi meg. – Ma ez az igazán nyerő.