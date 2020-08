Aggasztóan csúnya ábrákat mutatunk a járványhelyzetről

Szintén vidékhez kötődő aggasztó fejlemény, hogy mivel napok óta sem elhunyt, sem pedig gyógyult személy nincs Magyarországon, ami ellensúlyozná az új betegeket, az aktív koronavírus-fertőzöttek száma is eddig még nem látott magasságba emelkedett vidéken.

Az alábbi ábrán is jól látszik, vidéken még soha nem volt ilyen magas a napi esetszám , az eddigi csúcs április 12-én volt, akkor 70 új fertőzöttet azonosítottak.

