Aggódhatnak az adósok, lecsaphatnak a behajtók a Sberbank romjaira

A magyarországi Sberbank a nemzetközi szankciók által sújtott orosz Sberbanktól érkező negatív hatások miatt lett fizetésképtelen, a végelszámolás pedig 2022 márciusában kezdődött, tehát lassan 3 éve. Jelenleg ott tart a folyamat, hogy a felszámoló a Sberbank bentragadt követeléseire írt ki árverést: licitálni február 7-től február 24-ig lehet, a kikiáltási ár 232 millió forint, legalább ennyiért egy 103 darabos követelásállományt lehet megszerezni 5,4 milliárd forint értékben.

A hirdetményben többször is hangsúlyozzák, hogy a követések megtérülése bizonytalan, mert vitatott tartozásokat tartalmaz. Ugyanakkor elég valószínű, hogy a csomagra lesz érdeklődés, hiszen tavaly decemberben már tartottak egy hasonló árverést: akkor mindössze 83 millió forintért sikerült valakinek megszereznie egy 503 darabos, 1,3 milliárd forint összértékű csomagot.

Tartozás nem vész el

Ezúttal viszont jogilag kicsit kacifántosabb a helyzet, mert a Sberbank mellett a vele együttműködő, többségében állami tulajdonban lévő Garantiqa Hitelgarancia Zrt. is érintett. Összességben három tételre bontott árverésről van szó:

37 darab követelés, 151,2 millió forint értékben, 66 darab követelés 1,3 milliárd forint értékben, 66 darab megtérítési igény 3,9 milliárd forint értékben.

A második és a harmadik esetében az adósok és a szerződések megegyeznek, de a 3,9 milliárd forintos rész esetében már a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalásából fakadó megtérítési igényt lehet megvásárolni.

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása lehetővé teszi, hogy olyan életképes kis- és középvállalkozások is forráshoz jussanak, akiknek nincs elegendő felajánlható biztosítékuk, rövid működési múlttal rendelkeznek, vagy növekedési szakaszban vannak, ezért hitelezésük túlzottan kockázatos. A Garantiqa a pénzügyi intézményekkel áll közvetlen partneri kapcsolatban, a vállalkozások a pénzügyi intézmények közvetítő szerepe segítségével igényelhetik a kezességvállalást

- olvasható a pénzintézet oldalán.

A Garantiqa igény esetén a bankokkal kezességvállalási keret megállapodást köt, ebben az esetben előzetesen megvizsgálja a hitelintézet hitelezési és kockázatkezelési gyakorlatát, és közösen kialakítják ki a kezességvállalási kérelmek jóváhagyási kritériumait. A készfizető kezesség azt jelenti, hogy a bank közvetlenül fordulhat a készfizető kezeshez, hogy ő egyenlítse ki az adós tartozását. Ellenben a tartozás ezzel nem tűnik el, csak átalakul megtérítési igénnyé. A tartozást az adósok helyett megfizető kezes megtérítési igénye jogos az adósokkal szemben, hiszen helyettük állt helyt a hitelezővel szemben. A helyzetet viszont bonyolítja, hogy a hitelező becsődölt. A csomag azonban így is értékes, elég sok olyan cég van, amelyik nem teljesítő hitelek csomagszintű megvásárlására szakosodott. Ha a kezes fizet az adós helyett a hitelezőnek, akkor utána az adós már a kezesnek tartozik. Gyakran előfordul, hogy igazából jobban járna az adós, ha inkább a banknak tartozna, mint a helyette fizető kezesnek.

Az állami Garantiqa Zrt. most is fontos szerepet tölt be a gazdaságban. Például tavaly októberben jelentették be, hogy összesen 600 milliárd forint összegű hitel felvételéhez segíthetik a magyar kis- és középvállalkozókat az InvestEU program keretében nyújtott garanciavállalással. A közvetlen uniós viszontgarancia mellett igényelhető termék elsőként a CIB Bank, az MBH Bank és az Oberbank ügyfelei számára tette elérhetővé és olcsóbbá a fejlődésüket szolgáló, versenyképességüket erősítő finanszírozást.

Mára a 2600 milliárd forintnyi kezességvállalási portfoliónk 3300 milliárd forintnyi kkv-hitelt támogat, ezzel minden második, a szektort érintő hitel mögött ott áll a Garantiqa. Kezességvállalásunknak köszönhetően a vállalkozások szélesebb körben férhetnek hozzá kedvező államilag támogatott hitelekhez

- fogalmazott Szabó István Attila, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. elnök-vezérigazgatója

Tehát nem véletlenül írja az árverési hirdetmény, hogy a követelések megtérülése bizonytalan és vitatottak a szerződések. Ennek ellenére szinte biztos, hogy lesz licitáló a csomagra, nem úgy, mint a Sberbank egyéb ingóságaira, amelyekre már régóta keres vevőt a felszámoló.