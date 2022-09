Ágnes asszony mai utódai – hogyan változtak mosási szokásaink?

Fiatal párok esetében gyakori, hogy amikor összeköltöznek, meglepődve konstatálják, mennyire eltérő, ki milyen gyakran vált ruhát, hol tartja a szennyest, külön válogatja-e színek szerint azokat, mennyi mosóport használ, milyen hőfokon mos és milyen gyakran, kitakarítja-e néha a gépet, és mindig nyitva hagyja-e a tetejét, hogy kiszellőzzön. Mindez attól függ, milyenek voltak náluk a családi szokások, ezen a téren.

Van, aki egy-két ing miatt beindítja a mosógépet, ami két óráig fogyasztja az áramot. Fotó: Depositphotos Van, aki egy-két ing miatt beindítja a mosógépet, ami két óráig fogyasztja az áramot. Fotó: Depositphotos

Pár évtizede még az sem volt általános, hogy valaki mindennap zuhanyozzon és más alsóneműt és inget, pólót váltson, ma pedig ennek az ellenkezője elképzelhetetlen. De lehet, hogy ez is változik: most, az energiatakarékosság jegyében meghirdették Németországban, amely élen jár a higiéniát tekintve, hogy elég lenne minden második nap zuhanyozni, mindenki megdöbbent.

Van, aki egy-két ing miatt beindítja a mosógépet, ami két óráig fogyasztja az áramot, más, okosan, megvárja, míg egy bizonyos színből, anyagtípusból összejön egy adagra való. Az egész folyamat a szennyestartónál kezdődik, van, ahol össze-vissza beledobálják az alsóneműt, keverve a koszos zoknikkal, farmerrel vagy éppen a fürdőszoba szőnyeggel. Más a ilyen holmikat nylonzacskóban teszi a többihez, vagy előbb külön beáztatja, és csak azután rakja a gépbe. Arról nem beszélve, hogy két havonta érdemes a szennyestartót is lemosni, kitakarítani, sok helyütt ez sem jellemző.

Olykor kézzel is kell

Azt, hogy mit, hány fokon kell mosni, elolvashatjuk a póló nyakába varrt címkén. De ettől függetlenül, a természetes anyagokból készült ruhák általában eresztik a festéket, amit első mosásnál érdemes tesztelni, úgy, hogy egy lavórba rövid időre beáztatjuk, főleg a pamut, vászon, batikolt blúzokat, strand kendőknél, sálaknál.

Uram, bocsá: olykor kézzel tanácsos mosni. Ezt sokan nagyon retro és ósdi dolognak tartják, főleg a fiatalok, pedig olykor óhatatlan, hogy egy olyan felsőt, ami élénk színű, márkajelzéses, sőt, strasszos, nem lehet berakni a gépbe, mert kifakul, és a sok forgatástól lejönnek róla a díszítések. Főleg akkor nincs értelme bedobni a többi szennyes közé, vagy a gépbe, ha előző este összesen két órát hordtuk, és nem volt 40 fok meleg. Azt is kevesen tudják, hogy a valódi gyapjú, kézzel kötött kardigánok, pulóverek összemennek, főleg magas hőfokon, és filc lesz belőlük - akármilyen drágák voltak, utána dobhatjuk ki.

Amit mosózacskóban érdemes

Az, hogy mennyire szennyezettek a ruháink, függ attól is, milyen alaposan mosakszunk, hol dolgozunk, és mennyi ruhánk, ágyneműnk, asztalneműnk van, valamint ezeket milyen gyakran váltogatjuk. A háziasszonyok többnyire külön mossák az ágyneműt és a törülközőket, frottírköntösöket, és külön a fehérneműt, persze attól függ, mennyire élénk mintás a paplan, a párna, és milyen az alapanyaga.

A melltartókat ajánlatos külön mosózacskóba tenni, hogy a kapcsok ne akadjanak bele például a nylonharisnyákba. Ugyanígy járjunk el régi kézi munkák, csipketerítők esetében – bár ezek egy része már így sem bírja ki a két órás tortúrát.

No meg: fehérneműje válogatja: egy színes, műszálas, masnis, csipkés, strasszal díszített női alsónemű esetében más hőfokú mosásra van szükség, mint egy valódi vászonból készített paplanhuzat, lepedő, esetleg pamut férfi alsónadrág esetében.

A túl sok mosópor fölösleges és környezetszennyező

Ha kisbaba vagy beteg van a háznál, a higiénia nagyon fontos, itt szigorúbb szabályok érvényesülnek, mind a ruhacsere, mind a mosási hőfok esetében.

Amit sokáig nem viselünk, akkor sem érezzük frissnek, ha tiszta, de sokáig a szekrényben állt, vagy be volt dobozolva. A frissítő programok erre szolgálnak, bár mondjuk egy darab tavaly hordott tiszta póló esetében nem érdemes emiatt elindítani a gépet – energiatakarékosság! – inkább kézzel kell kiöblíteni.

A kézzel mosás sokak szerint nagyon retro és ósdi dolog, pedig olykor óhatatlan. Fotó: Depositphotos A kézzel mosás sokak szerint nagyon retro és ósdi dolog, pedig olykor óhatatlan. Fotó: Depositphotos

Értelmetlen túl sok mosóport, öblítőt használni, és nemcsak a környezetvédelem miatt, hanem mert ettől nem fognak tisztábbak lenni a holmik, ám olykor szennyezettebb lesz a gép ezek maradékától. Ebből a szempontból praktikusabb a kapszula, mert előre kimérve jelzi, mekkora adalékanyag mennyiség szükséges a munka elvégzéséhez.

Az évszázadok folyamán leginkább a higiénia és a mosási szokások változtak. Nemcsak vidéken, a kisebb falvakban, ahol még egy kismosás, és a mosdás is tortúra volt – el kellett menni vízért a kútra, aztán fával befűteni és megmelegíteni a vizet, majd megmosakodtak benne – no, többnyire csak derékig – mindez gyakori volt 100 évvel ezelőtt is, a magyar vidéken. Sőt, a Körhinta című 1956-as magyar remekműben is tökéletesen ábrázolják ezt a fajta reggeli rituálét, hiszen nem volt se gáz, se vízvezeték, főleg a tanyákon. Évszázadokig az volt gyanús, ha valaki sokszor mosdott, feslett életre utalt…

A mosónők korán keltek

A polgári-úri háztartásokba mosónők jártak, akiket nagy becsben tartottak, jobban ellátták őket, mint a házicselédeket, hiszen rettenetesen fárasztó munka volt ez, maró lúggal, forró vízzel, hatalmas fazekak, teknők cipelésével. Korán keltek és sokszor éjfélig dolgoztak.

Mire megjelentek Magyarországon a mosógépek, addigra eltűnt az úri osztály, a mosókonyhákból, cselédszobákból lakószobák lettek. De még a hatvanas években is akadtak idősebb vidéki asszonyok, akik idegenkedtek a masinától, nem hitték el, hogy képes erre a műveletre.

Mit vasalunk és mit nem

A vasalás is szokás dolga: bár minden háztartásban van vasaló, a legtöbb holmit a fiatalabb korosztály a XXI. században már nem vasalja ki, főleg nem az ágyneműt. ( Csak azon ritka esetben, ha ez is hozzátartozik a fertőtlenítéshez.)

De persze a farmert, kapucnis pulóvert vagy pólót se. Ünnepi öltözékeknél, férfiingeknél elkerülhetetlen ez a nemszeretem művelet, hasonlóképp a pamut, flokon, vászon holmiknál, abroszoknál, természetes alapanyagú díványpárna huzatoknál, mert gyűrötten illúziórombolók.

A rengeteg műszál és kevert alapanyagú ruhanemű részben kiváltotta a vasalást. Ritkán veszik elő a fiatalabb nők a vasalódeszkát, ha mégis, főleg azért, hogy gyorsan kisimítsanak vele egy nyári szoknyát, sálat vagy nyakkendőt.