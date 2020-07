Algák közt kell-e tempózni szombaton, a 38. Balaton-átúszáson?

Június végén jelentette be a kormány, hogy lesz Balaton-átúszás, s most már az időjárás sem szabhat határt neki. Szombaton 7-12 óráig lehet átúszni a tavat Révfülöp és Balatonboglár között. Kérdés, hány embert fog visszatartani a koronavírus-fertőzésveszély, a nevezési díj emelkedése, s a balatoni algákról szóló hírek.

Mivel nem zenés-táncos rendezvényről van szó, ezért az átúszásra nem vonatkozik a kormány járványügyi szigorítása, így a két végponton idén is egyszerre lehet jelen többezer ember vízen és parton, ahogy minden évben szokás. Tavaly egyébként 9721 fő úszott. A majd’ tízezres létszám 27 ország állampolgáraiból állt össze, az átlagéletkor 38 év volt. A legfiatalabb úszó 6 éves, a legidősebb 82 éves volt.

Idén féltávot is lehet úszni a Balatonon augusztus 1-jén. Fotó: mti Idén féltávot is lehet úszni a Balatonon augusztus 1-jén. Fotó: mti

Az idei létszámban biztos nem lesz ennyi külföldi állampolgár, de az előre kitűzött maximum 10 ezer helyből előnevezésben már 8300 fő regisztrált.

Nem jelenthet meglepetést, hogy idén ismét nőtt a nevezési díj, 1000 forinttal kell többet fizetni a tavalyinál, azaz 9 000 forintot, ha előre regisztrál az illető. A szervezők menetközben úgy döntöttek, hogy idén nem lehet a helyszínen nevezni. A díjban már nincs benne az eddig minden évben kiosztott „Megúsztam” póló, amelyet idén külön pénzért kell igényelni 1 500 forintért. Viszont ebben az évben lesz először féltáv, azaz aki az 5,2 km-es távot nem meri bevállalni, a felét is megúszhatja.

Mindeközben megkezdődött a Balaton iszapkotrása a kék algák elszaporodása miatt – írja a balatontipp.hu. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője azt mondta, hogy Az elmúlt években sok megalapozó tanulmány készült a Balaton vízminőségi állapotáról, de tavalyi is születtek kutatási eredmények a vízvirágzással kapcsolatban, ezért döntöttek úgy, hogy ideje mederkotrást végezni.

"A Balaton egy sokkal összetettebb rendszer annál, hogy egy beavatkozással megszűnjön az algásodás veszélye. A Balatongyörökön most elkezdett vízminőség javító beavatkozás csak az első lépés"

– tette hozzá a szóvivő.

Az infostart.hu viszont arról számol be, hogy bár a kutatók jelezték, hogy előfordulhat algásodás a Balatonban, de jelenleg kiváló a víz minősége a nyugat-balatoni strandokon is, ahol a megkezdett kotrási munkák sem zavarják a fürdőzőket. A Balaton foszforral terheltebbnek számító nyugati medencéjének valamennyi strandján kiváló jelenleg is a vízminőség. Két hete megjelent a vízfelszínen az egyébként jó vízminőséget jelző zöld alga, de a szeles időjárásnak köszönhetően az is eltűnt. A "kellemetlenebb" kék alga jelenlétét nem tapasztalták.