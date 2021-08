Alig nő az oltottak száma, a kórházban kezelteké viszont kúszik felfelé

A friss adatok szerint az elmúlt 24 órában 35 új koronavírusos fertőzöttet igazoltak Magyarországon, ezzel a járvány kezdete óta összesen 810 046 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A tesztek száma meglehetősen alacsony, 4076 volt, ezek 0,9 százaléka lett pozitív.

Jó hír, hogy ezúttal nem szedett új áldozatot a vírus, az elhunytak száma változatlanul 30 037 fő.

A gyógyultak száma 1786 fős növekedést követően jelenleg 759 033 fő. Az aktív fertőzöttek száma pedig 1751-gyel 20 976 főre csökkent.

Kevésbé jó hír, hogy 12-vel nőtt a kórházban ápoltak száma, jelenleg már 87 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. Ekkora napi növekedést utoljára májusban láttunk. Közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen - ez 24 óra alatt 4 fős növekedést jelent.

A beoltottak száma 5 654 096 fő, közülük 5 494 110 fő már a második oltását is megkapta. Ez azt jelenti, hogy az oltottak száma továbbra is rendkívül lassan emelkedik - kevesebb mint 5 ezer fővel nőtt a számuk. A második oltást ezúttal mindössze 2 723-an kapták meg. Ilyen alacsony számot a második oltásoknál közel 5 hónapja, márciusban láttunk - fogynak azok is, akik csak egy oltással rendelkeznek, és felveszik a másodikat is.

Eddig 64 ezren foglaltak időpontot harmadik oltásra és 52 ezren már fel is vették azt.