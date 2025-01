Áll a bál Hegyvidéken: beperelték Lázár János minisztériumát 

Igaz, nem a budapesti, hanem a tatabányai. A Magyar Közlöny legfrissebb számából más érdekességek is kiderültek.

Ahogy arra a cikk is emlékeztet, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke, Kovács Gergely többek közt azzal kampányolt az önkormányzati választáson, hogy eltávolítja a vitatott alkotást, győzelme után azonban többször jelezte, hogy nem ez a legsürgősebb dolguk a kerületben. Lázár János azonban intézkedett, hogy a szobor a helyén maradjon.

Bírósági úton támadta meg a XII. kerületi önkormányzat a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium döntését, amellyel a tárca ideiglenes műemléki védelem alá helyezte a hegyvidéki Turul-szobrot – számolt be róla a hvg.hu.

