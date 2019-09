Amerikában már tiltják az elektromos rollert

Beruházók milliárdokat fektettek a rohamosan terjedő e-rollerekbe. Azokból egyre több lett – de a balesetekből is. Most pedig jönnek a tiltások.

New York városa eltiltotta az e-rollerek használatát a Manhattan-félszigeten, korlátozták azok forgalmát San Franciscóban, Atlantában, Portlandben és más amerikai városokban is. A hatóságok felmérték, hogy 100.000, ezen az eszközön megtett útra 20 sebesülés jut. Azoknak több, mint a fele fejsérülés, egy részük az agy sérülésével is jár.

A kaliforniai San Diegó-ban a becslések szerint már több mint 40.000, túlnyomórészt kölcsönzők által kihelyezett e-roller van. Azok miatt már több halálos baleset is történt. A rollerek, amelyekben el is botlanak az emberek a járdán, egyre jobban gátolják a gyalogos és az autós közlekedést, rongálják a tengeri strandokat.

Egy új vállalkozás most begyűjti a magánterületen, üzletek, szállodák előtt hagyott rollereket és 50 dollárért adja vissza azokat a kölcsönző cégnek – eddig már sok ezret. Ügyvédek szakosodtak arra, hogy kártérítést pereljenek ki a roller-balesetek áldozatainak. A város most 20.000-ben maximálta az engedélyköteles rollerek számát és ezrével büntette már azokat, akik nem a kijelölt helyeken tették le azokat.

Holott a rollereket nemrég mint a városi közlekedés új, környezetbarát eszközeként ünnepelték, emlékeztet a The New York Times. Milliárdos befektetések áramlottak a rohamosan terjeszkedő nagy kölcsönző-hálózatokhoz, de most azok fokozódó pénzügyi nehézségekkel küzdenek. Egyebek mellett azért, mert túlbecsülték, meddig tartanak járműveik, amelyeket többnyire odadobnak valahol az utcán.