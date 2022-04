Az ukránok lelke biztos, hogy több évtizedre való traumát kapott. Mind az otthon maradottak, mind azok a milliók, akik elhagyták az otthonaikat, miután Oroszország februárban háborút indított Ukrajna ellen. Szinte el sem lehet képzelni, milyen mentális állapotban lehetnek az ott maradt emberek, miközben a környező országokba menekülőknek adott tárgyi segítség is csak a jéghegy csúcsa. Hosszú távon fog igazán megmutatkozni a menekültek pszichés állapota, de ez a traumatizáltság úgy tűnik, kisebb-nagyobb mértékben szinte az egész világra rárakódik.

A mentális egészség leépülése

Katerina Manoff gyerekkorában vándorolt ki családjával Kijevből az Egyesült Államokba, de mindig arra vágyott, hogy valamit visszaadjon a hazájának. Létrehozott egy nonprofit szervezetet, hogy az ukrán fiatalok angol nyelvtudását fejlessze. A vállalkozás jól beindult, ám ekkor kitört a háború.

Bár Katerina az Egyesült Államokban él, több családtagjának és diákjának is segít, akik Ukrajnában vannak. Nagyon megviselik őt az országból kapott képek a pusztításról és a pusztulásról.

„Az elején az emberek ledöbbentek, de reménykedtek. Aztán ez az optimizmus kétségbeeséssé változott, mert a háború folytatódott, amitől mentálisan teljesen kikészültünk. A barátaink olyan fotókat küldenek, amelyek még a vezető médiákba sem kerülnek be. Annyi holttestet, halott gyereket és eltorzult testet láttam, ami feldolgozhatatlan” – mondta Katerina a verywellmind.com-nak.

Az ukránok érzelmek sokaságával küzdenek egyszerre. Főleg az ott élők és az országból elmenekült emberek, utóbbiaknál nagy az esély, hogy ha elhúzódik a háború, nem is térnek vissza a hazájukba.

„Folyik náluk egy gyászmunka, de közben a saját biztonságuk miatt is félnek. És egy dolog gyászolni, ha valakit természetes okok miatt elveszítünk, de most a többi szerettükért és az otthonukért is aggódnak. Ez egy nagyon összetett és bonyolult gyász” – magyarázza Andrew Kent gyermek- és serdülőpszichiáter, aki poszttraumás stressz-zavarral (PTSD) is foglalkozik.

Katerina azt mondja, hogy ő még a túlélők bűntudatával is küzd, ami gyakori azoknál, akik olyan traumatikus helyzeteket éltek át, hogy míg mások meghaltak, ő élheti tovább az életét.

A szakértők szerint Ukrajnában és más országokban korábban is voltak konfliktusok, az Oroszországgal folyó háborúnak azonban más hatása is van.

„Itt a trauma mindenre kiterjed, az egész életükre és az otthonuk biztonságára. Nemcsak egy embert gyászolnak, hanem az egész létezésüket. És még meg kell küzdeniük azzal a haraggal is, hogy ezek értelmetlen halálesetek, amelyeket egy agresszor okoz. S ennek a haragnak hosszútávú hatásai lesznek” – teszi hozzá a pszichológus.

Hatni fog a jövő nemzedékeire

Egy felnőttnek is elég nehéz megbirkóznia a háború brutalitásával, a gyerekeknél pedig felmérhetetlen a hatása. A kutatások azt mutatják, hogy a háborúkat és konfliktusokat átélt gyerekek jelentős pszichológiai problémákkal küzdenek. Még akkor is, ha a gyerekek megpróbálnak eligazodni menekültként az új világban az otthonuk, az iskola vagy bármilyen más biztonsági elem nélkül. A háború átélésének terhe olyan mentális egészségügyi sebeket üt rajtuk, amelyek mindig ott maradnak a lelkükben.

„Olyan fizikai változások következnek be a gyermekek agyában a trauma hatására, amelyek a szorongásra és érzelmi szabályozásra hatnak. Mindez a következő nemzedékre is átszáll, akiknek így kell felnőniük és szülővé válniuk. Sok gyerek küzd majd azért, hogy a hiányzó érzelmi szükségleteit kielégítse, aminek hiányáról nem tehet a családjuk, csakis a háború" – mondja Dr. Kent.

Segítségnyújtás Magyarországon

Világszintű jelenség, hogy a mentális egészségügyi segítségre szoruló emberek többsége nem kapja meg azokat a szolgáltatásokat, amelyek segíthetnének rajtuk. Egy olyan helyzetben pedig pláne, amikor a háború kiragadta őket az otthonukból és biztonságot keresnek más országban, ahol még nehezebb hozzájutniuk a lelki segítségnyújtáshoz. Ezért üdítő jelenség, hogy Magyarországon beindult a menekültek pszichés támogatása is. Néhány példa:

Cordelia Alapítvány: 25 éve foglalkoznak menekültekkel. Alapítója, dr. Hárdi Lilla pszichiáter véleménye szerint minden menekült traumatizált, hiszen a legnagyobb traumán, az úgynevezett gyökérvesztésen mennek át. A szabadeuropa.hu-nak adott interjújában arra is kitér, hogy minél szervezetlenebb, éretlenebb, fejlődésben lévő személyiséget támad meg egy trauma, annál nagyobb kárt tesz benne.

"Egy kicsit olyan a lélek, mint a plasztilin. Amikor még éretlen, puha, formálható. Sokkal mélyebb lenyomatot hagy benne az ujjunk, mint amikor már megszilárdult, vagyis egy határozott felnőtt személyiséget ér ártalom - mondja a pszichiáter.”

a pszi.hu pszichológusai, pszichiáterei, mentálhigiénés szakemberei szintén önkéntes online, telefonos vagy személyes pszichológiai segítséget nyújtanak az ukrán menekülteknek, honlapjukon ukrán nyelven is rákereshetnek az érintettek. Ám mindez nem jelent egészségügyi ellátást, pszichoterápiát vagy pszichiátriai gondozást, sokkal inkább tanácsadást, segítő és támogató beszélgetést, főleg, ha rövid ideig tartózkodik valaki Magyarországon.

pszichológusai, pszichiáterei, mentálhigiénés szakemberei szintén önkéntes online, telefonos vagy személyes pszichológiai segítséget nyújtanak az ukrán menekülteknek, honlapjukon ukrán nyelven is rákereshetnek az érintettek. Ám mindez nem jelent egészségügyi ellátást, pszichoterápiát vagy pszichiátriai gondozást, sokkal inkább tanácsadást, segítő és támogató beszélgetést, főleg, ha rövid ideig tartózkodik valaki Magyarországon. a Váci Egyházmegyében befogadott ukrán menekülteknek nyújt lelki támogatást a váci MotiVÁCió Képzési Központ magyar és angol nyelven. Ha az érintett sem magyarul, sem angolul nem beszél, kísérő tolmácsot biztosítanak. A speciális lelki segélyszolgálatot ingyenesen igénybe vehetik mindazok, akik az orosz–ukrán háború miatt hazájukat elhagyni kényszerültek, és úgy érzik, személyes segítő beszélgetésre van szükségük ebben a nehéz helyzetben. A lelki támogatás minden érintett számára elérhető 1-3 alkalommal személyesen vagy online, de az első alkalommal mindenképpen személyes jelenlétet kérnek.

