Átlépte a 37 ezret a hazai Covid-áldozatok száma

3575 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 202 514 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 195 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 37 079 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 996 517 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 168 918 főre csökkent.

6507 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 563-an vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 192 253 fő, közülük 5 900 371 fő már a második oltását is megkapta, 3 014 936 fő pedig már a harmadik oltást is felvették. Az oltási akció vasárnap lezárult, és a végén már az is csak nagyon kevéssé növelte naponta a beoltottak számát, nagyjából négy-ötezer fő körül alakult a többlet. Hétfőn az oltottak száma már csak 1431-gyel nőtt.

Magyarországon is megjelent az omikron vírusvariáns. Ma reggel megérkezett a Pfizer első gyermekvakcina szállítmánya, amelyből 69 ezer 5-11 éves gyermek oltása kezdődhet meg. A szülők az internetes időpontfoglalón keresztül a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosnál kérhetik a gyermekük oltását.