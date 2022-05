Atombomba vagy hazugság? Kell-e nekünk az orosz olaj? - Holoda Attila a Klasszis Klub következő vendége

Régen hallottunk egy szakpolitikai témában annyi egymásnak ellentmondó állítást, mint amennyi ilyen információ megjelent az ukrán háború kitörése óta az energiaellátás kapcsán. A magyar kormány rendre arról beszélt, hogy fizikai képtelenség csökkenteni vagy teljesen leépíteni az orosz energiahordozókat. Eközben számos olyan vélemény lát napvilágot, ami ennek ellentmond.

Az egyórásra tervezett beszélgetésen éppen ezért megpróbáljuk tisztázni, hogy mi is történik a hazai energetikában, mennyire függünk valójában az orosz energiahordozóktól, és igyekszünk feltárni az események mozgatórugóját.

A Klasszis Klub vendége ezúttal Holoda Attila lesz.

Annak is szeretnénk utánajárni, hogy miként jutott a magyar energiapolitika a mostani helyzetbe, és arról is szó lesz, hogy milyen potenciális forgatókönyvek vannak a magyarországi energiaellátás jövőjében. Ezeken túl arra is megpróbálunk választ kapni, reális forgatókönyv-e, hogy az oroszok – hasonlóan Lengyelországhoz és Bulgáriához – a magyarországi tranzitot is elzárják? De kérdezzük a szakértőt egykori munkahelyéről, a Mol-ról is, hogy annak százhalombattai finomítója miért olyan különleges, ami miatt az orosz olajat az elnök-vezérigazgató Hernádi Zsolt és a vezető magyar politikusok (Orbán Viktor és Szijjártó Péter) szerint nem lehet más olajfajtával kiváltani?

május 26-án 15:30-kor kerül sor.

