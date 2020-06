Augusztustól kapják meg az emelt bérüket a tanárok

Szakál Ferenc Pál megemlítette, hogy a pótlékok emelésén túl újdonság az úgynevezett ösztönzési keresetkiegészítés bevezetése is, amely ugyancsak az intézményvezetőknek adható. Ennek összege havonta legfeljebb bruttó 101 500 forint lehet.

Lényegében egy új bérelemet vezetnek be, amely beépül a pedagógusok illetményébe, ez az ágazati szakmai pótlék - magyarázta a lapnak Kozák András köznevelési szakértő, megbízott egyetemi oktató.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere februárban jelentette be az intézkedést, amely az óvodai, iskolai nevelőket érinti.

A Magyar Nemzet közölte, hogy egyes igazgatók az alapbérük csaknem dupláját kereshetik az új vezetői pótlékkal. A korábban bejelentett 10 százalékos emelést az augusztusban esedékes fizetésükkel kapják kézhez a pedagógusok. Az összeg a pályán töltött idő és a végzettség függvényében 20-40 ezer forint között alakul, és mivel az új bérelemet a garantált illetményhez kötötték, ezért a pótlék is minden alkalommal tovább fog nőni, amikor a pedagógus feljebb lép a ranglétrán.

