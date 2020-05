Az egészségügy vezeti a közgazdászokat

A beteg sok esetben az életmódjával felel a betegségéért. Ezt tudjuk, mégis szükségünk van időnként valamilyen sokkhatásra, hogy megértsük, máshogyan kell élnünk. Így van ez a gazdaságban is – véli Trautmann László, a Budapesti Corvinus Egyetem docense.

Az interjúból az is kiderül, a magyar kormányzat miért szigorúbb a fiskális engedményekben, mint a környező országok. Most az egészségügy vezeti a gazdálkodókat, az egészség szab normát a követeléseiknek. A járvány előtérbe hozta a reálgazdasági összefüggéseket. A monetáris eszközöknek elég alacsony a hatásosságuk, a jegybankoknak kicsi a mozgásterük, de napirendre került a monetáris és fiskális politika összhangja – mondja Trautmann.

Trautmann szerint megvannak azok az ideológiai és gazdasági, technológiai eszközök, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy mindenki erényesen éljen. Már látjuk, hogy a szeretet is tudja jól vezetni a gazdálkodókat, amellett, hogy profitra törekszenek és büszkék az elért üzleti nyereségükre. Az átállás azonban nem könnyű, hiszen egy 300 éves hagyományt kell újragondolni.

A koronavírus egészségügyi és gazdaságpolitikai vonatkozásai szorosan összefüggenek. A mostani pandémiás helyzet egy erős ösztönzés, amely hatására reméljük, fenntarthatóbb fejlődési pályára kerül a világgazdaság és a magyar gazdaság is.A közgazdász arról is beszél a Piac & Profitban, hogy mely vállalatok fogják túlélni a mostani válságot, és melyek azok, amelyeket nem is érdemes megmenteni. Számukra a csőd lehet a fejlődés következő lépcsőfoka.

