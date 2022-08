Az Orbán-kormány beismerte Brüsszelnek, hogy komoly bajok vannak az oktatásban

Az Orbán-kormány célja, hogy 2028-ra a pedagógusok átlagbére elérje a magyarországi diplomás átlagbér 80 százalékát, a bérfejlesztés eredményeként elért bérszínvonal megőrzése érdekében pedig az infláció mértékének megfelelő indexálást is vállalnának 2029-ig – derült ki a kormány által az Európai Bizottságnak benyújtott, a 2021-2027-es időszakra szóló „Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz” elnevezésű stratégiából, amelyet a Népszava csütörtöki cikke mutatott be.

Több olyan dolgot is beismer a dokumentumban a kormány, amelyre az érdekvédelmi szervezetek már évek óta figyelmeztetnek: a magyarországi pedagógusok kereseti helyzete számottevően elmarad az európai átlagtól, ami miatt a pedagógus-utánpótlás is nagyon rosszul alakul. Elismerték azt is, hogy a 2013-ban bevezetett pedagógus-életpályamodellnek komoly hibái vannak.

A helyzet orvoslása érdekében egyrészt érdemi bérnövelést ígér a kormány, ha megkapja erre a pénzt az EU-tól: az eddigiektől eltérően inflációkövetővé tennék a pedagógusbéreket, legalábbis a következő néhány évre. A bérek fejlesztésére összesen 978,7 millió eurót, vagyis mintegy 400 milliárd forintot szánnának. Többletjuttatást is biztosítanának a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó pedagógusoknak, tervben van emellett egy, a „hivatás presztízsét is jelző” pedagógus-igazolvány bevezetése a hozzá kapcsolódó kedvezményrendszerrel, valamint az adományozható pedagógus elismerések körének kibővítése, és a lakhatásuk elősegítése egy szolgálatilakás-programmal.

A Népszavának a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke, Totyik Tamás úgy reagált: a kormány terve jó kiindulópont lehet, de a céldátumokat késeinek tartja. Már most is több mint tízezer tanár hiányzik a rendszerből, ha pedig nem lesz első lépésként egy nagyobb arányú béremelés, akkor "alig lesz valaki, aki ezen a pályán marad".