Az ukrán menekültek támogatása az európai országok közös ügye?

Strasbourgban kiadott közleményében Dunja Mijatovic hangsúlyozta: a nemzetközi közösségnek sürgősen fokoznia kell támogatását a menekülteket befogadó országoknak, hogy szükség szerint ők is fokozni tudják a segítségnyújtást – írja az MTI.

Kiemelte: a védelmet keresők tömeges beáramlásának kezelése nem kizárólag az egyes államok, hanem az európai országok közös felelőssége, melynek középpontjában az emberi jogok védelmének és a szolidaritásnak kell állnia.

Menekültek az ukrán-szlovák határnál Fotó: unian

Az emberi jogi biztos fontosnak nevezte továbbá a kiszolgáltatottak, különösen a nők és a gyermekek támogatását annak érdekében, hogy ne váljanak az emberkereskedők kizsákmányolásának áldozatává.

Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, hangoztatva, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben, köztük Kijevben is támadtak katonai és polgári célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be, majd benyújtotta európai uniós csatlakozási kérelmét. A felek számos halálos áldozatról is beszámoltak. A NATO a háború megindulása után aktiválta többnemzetiségű gyorsreagálású haderejét. Az Európai Unió tagországainak jelentős része és a nyugati országok fegyvereket szállítanak Ukrajnának és szankciókat hoztak Oroszország ellen.