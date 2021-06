Az USA enyhítette a beutazási korlátozásokat Magyarországra

Az USA járványügyi hatósága (US Centers for Disease Control and Prevention, CDC) magyar idő szerint kedd este enyhítette az amerikai állampolgárokra vonatkozó utazási korlátozásokat 61 ország, köztük Magyarország esetében is.

Az államszövetség négy kategóriába sorolja a világ országait a helyi koronavírus-helyzet alapján, melynek megfelelően a négyes (vörös) szint a nagyon magas Covid-19-átfertőzöttséget jelenti, mely esetben még a teljesen immunizált amerikaiak sem utazhatnak be az adott országba. Magyarország is négyes szintű ország volt, egészen tegnap estig, attól fogva a hármas, simán csak "magas" korona-kockázatú államok közé tartozunk, melyekbe már beutazhatnak azok az amerikaiak, akik teljesen immunizáltak, azaz kétdózisos vakcina esetén mindkét oltást megkapták már (a Janssen oltószere egydózisú, ott értelemszerűen egy oltással meg is van a teljes immunizáció). Az oltatlan amerikaiaknak a járványügyi hatóság ajánlása alapján továbbra is el kell kerülniük minden nem létfontosságú utazást Magyarországra.

Az átsorolás alapja az volt, hogy a CDC megváltoztatta az országlistája beosztásának kritériumait: korábban a négyes szintű besorolást (mindennemű utazás elkerülendő) azok az államok kapták, ahol 100 ezer lakosra 100 koronavírus-fertőzött jutott. Most már 100 ezer lakosra 500 fertőzöttnek kell jutnia ahhoz, hogy egy ország a legszigorúbb utazási kategóriába essen.

A CDC oldalán az országokra külön rá kell keresni, itt viszont a teljes lista egyben elérhető, ha valaki böngészni szeretné.

Az USA konzuli szolgálatának tájékoztatása szerint magyar állampolgárok hivatalosan továbbra sem utazhatnak az államszövetségbe. Joe Biden elnök január 25-én rendelte el a Schengen övezetből, így hazánkból is a beutazás tilalmát, kivétel alá tartoznak az USA állampolgárok, az USA állampolgár házastársa, a 21. életévét be nem töltött és nem házas USA állampolgár szülője, testvére, gondozója, az állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezők, valamint bizonyos hivatali célból beutazók.

(BBC)