Bármikor összedőlhet a Gubacsi híd?

A hídon ugyan szeptemberben felújítási munkák kezdődtek, ezek azonban csak két évvel hosszabbítják meg a műtárgy élettartamát. Végleges megoldást csak egy új híd építése jelentene. Új híd építése azonban jelenleg nincs a láthatáron, ugyanis Lázár János más beruházásokkal együtt 2022 nyarán ezt a beruházást is leállította. A kormány ugyan elméletben idén év elején előirányzott – főként uniós forrásokból – 44 milliárd forintot az új híd építésére és más kapcsolódó munkálatokra, azonba erről a MÁV-nál igazából semmit sem tudnak – írta tavaly év közepén a Válasz Online.

Ha egy vonat túl gyorsan közelít, akkor szomorú fej jelenik meg a traffipax kijelzőjén, de a mérőberendezés látómezejébe az autósok is beleesnek az északi oldalon, így igen gyakran szomorodik el a traffipax.

