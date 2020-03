Beindultak az elbocsátások a koronavírus miatt

Csődhullám, elbocsátások, munkanélküliség, bezárások - ezt okozza a koronavírus járvány a hazai és a világ turizmusában és a teljes szolgáltatói szektorban. Az ágazatra 50 éve rálátó turisztikai forrásunk szerint ez a válság nagyobb lesz, mint a 2008-as gazdasági válság volt, amikor alig zártak be szállodák. Most azonban drámai a helyzet: a turizmusban már most elkezdődtek a leépítések, mert kiürülnek a szállodák, ellenben a béreket és szállodára felvett hiteleket fizetni kellene. Forrásunk szerint minden nap, amikor nyitva van egy szálloda, az veszteséges, ezért akinek esze van, az a részleges vagy teljes leálláson hezitál.

Ráadásul a szolgáltatási szektor minden elemét érinti a turizmus csődje: a repteret, a légitársaságokat, a taxisokat, éttermeket, szállodahajókat, mozikat, szórakozóhelyeket, de az uszodákat, fürdőket, edzőtermeket is. Nem csak Magyarországon, hanem például Ausztriában is bezárnak a szállodák, panziók, ahol rengeteg magyar dolgozott: közülük is sokan elveszítik a munkájukat és kénytelenek lesznek haza jönni. A közelgő húsvétkor általában teltház szokott lenni a budapesti szállodákban, de most jó, ha 10-15 százalékos foglaltságot elérnek majd. Nem is beszélve a vidéki szállodákról.

Legkevesebb húsz százalékkal csökkenti kapacitását és több szakterületen is leépítést jelentett be dolgozóinak például a Wizzair - írta a Magyar Hang. Egy a fapados légitársaság vezérigazgatója, Váradi József által szignált belső levél szerint az április-júniusi negyedévben számolnak komolyabb visszaeséssel, ami a cég történetében egyébként példátlan mértékű. A vezérigazgató reményét fejezte ki ugyanakkor, hogy júliustól ismét teljes kihasználtsággal fog működni a cég.

"A koronavírus-járvány hatásainak egyik legelső és legnagyobb elszenvedője a turizmus. Európa szinte minden szállodája – s köztük a Silvanus is – az utóbbi napokban a foglalások elmaradásával és lemondásával kénytelen szembenézni. Biztosítjuk Önöket, hogy mi senkinek kárt nem okozunk, minden lemondást maximálisan rugalmasan kezelünk. Foglalásaikat, amennyiben szeretnék, az év végéig - vagy akár tovább is - meghosszabbítjuk" - tudatta például a visegrádi Silvanus hotel.

Nem véletlen, hogy Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) azt közölte, napról napra súlyosabb a helyzet az idegenforgalomban, a visszamondások száma ugyanis folyamatosan növekszik. A közzétett adatok szerint a tervezett utak lemondási aránya kimagasló Izraelből (40,3 százalék), Olaszországból (37,8 százalék) és Romániából (25,4 százalék). Az Egyesült Államok is korlátozza az Európából érkező forgalmat, így szinte biztos, hogy az onnan érkező turisták döntő többsége is ki fog esni.

Visszajár az előleg

Nem véletlen, hogy a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) jogértelmezést adott ki arról, hogy mi a teendő a sok lemondással, elkerülendő a pereket a szállodák és a koronavírus miatt az utazásokat lemondó vendégek között. Az előleg minden esetben visszajár, de a koronavírus nem vis maior. Ugyanis vis maior az a helyzet, amikor a hatóság korlátozza az egyének utazását, például beutazási tilalom van Olaszországból, Kínából, Iránból és Dél-Koreából. Egy német szállásfoglaló tehát nem hivatkozhat a koronavírusra. Ha pedig a foglaló egyáltalán nem értesíti a szállodát a lemondásról, akkor a szálloda kártérítést követelhet. A pereskedések azonban nem túl gyakoriak.

Már arra az esetre is kész tervek vannak, ha egy szállodát kellene karantén alá vonni. A vesztegzárat a főpolgármester, a polgármester, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, illetve a területi védelmi bizottságok rendelhetik el. A karantén miatt felmerült kiadásainak megtérítését úgy követelheti egy szálloda a költségvetésből, hogy a kiadások számláit benyújtja a polgármesternek vagy a megyei védelmi bizottságnak.