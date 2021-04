Belépés csak védetteknek, májusi nyitásra készülődnek a szállodák egy katasztrofális év után

Ahogy nő a félig beoltottak száma, úgy nő az esélye annak is, hogy a fokozatos nyitás hamarosan elérheti a szállodákat is. A jelenlegi szabályok szerint arra lehet számítani, hogy a 4 millió (egyszeri) oltott elérése után a védettek (akiknek védettségi igazolványa van) szállodákba is mehetnek, és a gyermekeket is magukkal vihetik.

A beoltottak száma szerda reggel 3 774 221 fő volt, tehát már csak 225 ezer oltás hiányzott a nyitáshoz, ha a továbbiakban is tudják tartani a magasnak mondható oltási tempót, akkor hétvégére meglehet az említett 4 millió beoltott. Így nem csoda, hogy a lapunk által megkérdezett szállodák már javában készülnek a vendégek fogadására.

Május első hetében várható a tavaly november óta zárva tartó szállodáink nyitása, több házunk all inclusive ellátást kínál majd vendégeinek a kezdeti időszakban. A házak felkészítése már javában zajlik, megkezdődtek a beszerzések, a készletek feltöltése és a rutinszerű műszaki ellenőrzések

- mondta lapunknak Labossa Lajos. A Hunguest Hotels Zrt. marketing és kommunikációs igazgatója azt is elárulta, hogy több mint 50 százalékos forgalomcsökkenést szenvedtek el 2020-ban, a szállodáik ugyanis több hónapon át nem tudtak bevételt termelni és a külföldi vendégeik száma is jelentősen visszaesett. A szakember szerint a védettségi igazolvány jó eszköz arra, hogy biztosítsa a turisztikai szektor újraindításának feltételeit a járványügyi kockázatok minimalizálása mellett.

Arra törekednek, hogy vendégeik számára a lehető legkisebb kellemetlenséget okozza a védettségi igazolvány meglétének ellenőrzése az érkezéskor, illetve már a foglalási folyamat során is tájékoztatást adunk ennek szükségességéről. Az Opus Global Nyrt.-n keresztül Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó érdekeltségébe tartozó Hunguest a szektort sújtó rendkívüli válság alatt is közel ezer munkavállójának biztosított megélhetést, ezért a nyitáshoz szükséges személyzet rendelkezésükre áll.