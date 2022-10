Benézett 430 forint fölé is az euró

A forint árfolyama újabb történelmi mélypontra gyengült az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is. A hétfői mélyrepülést után kedden az inflációs adatok megjelenését követően is folytatta a negatív szériáját, így a délutáni órákban mindhárom vezető fizetőeszközzel szemben új mélységi rekordot állított be a hazai fizetőeszköz árfolyama.

Újabb mélypontok: egy euróért 430,090 forintot, a dollár egységéért 443,20 forintot, míg a svájci frankért 444,264 forintot kértek a nemzetközi devizakereskedelemben.