Benzinárak: megint nagy fejreállás jön?

A világ tőzsdéi pánikszerű reakciót mutattak a pénteken felröppent hírekre, mely szerint egy új, minden eddiginél veszélyesebb mutánst fedeztek fel. Laptársunk, a Privátbankár ennek kapcsán azt írta: „egy új, főleg Dél-Afrikában kimutatott vírusverzió rémisztő emlékeket idézett fel. Bár még nem tudni, hogy az oltások mennyire védenek ellene, mivel erősen mutálódott, attól félnek, hogy nem eléggé. Új lezárásoktól és új recessziótól tartanak. Az Egyesült Királyság utazási korlátozásokat vezetett be hat afrikai ország felé, s Németország, Olaszország, Izrael és Szingapúr is hasonló lépéseket tett. Az Egészségügyi Világszervezet rendkívüli ülést tart. Állítólag pár hétig is eltarthat, mire kiderül, mennyire veszélyes az új mutáns.”

Mindez nemcsak az értékpapír-, hanem az árupiacon is éreztette a hatását. Az esetleges lezárások hatására értelemszerűen kevesebben közlekednének, illetve egy recesszió is jelentősen csökkenthetné az olaj és az üzemanyagok felhasználását. Ezt megelőlegezve az olaj ára pénteken jelentősen esett, a kora délutáni órákban 6 százalékos volt ennek mértéke, ami azt jelentette, hogy az Európában irányadó Brent olaj ára 77 dollárhoz közelített.

Szeptemberben volt ilyen szinten az olaj

Az olaj pénteki ára két hónapos mélypontnak felel meg. Miután az utóbbi időben a szavazópolgárok hangulata és az infláció szempontjából is fontos lett a magyar politika és a Magyar Nemzeti Bank számára is az olajár alakulása. Éppen ezért érdekes lehet elkezdeni számolgatni, hogy a mostani esésnek milyen hatása lehet a fogyasztók számára is kézzelfogható olajból finomított termékre, az üzemanyag ára hogyan alakulhat.