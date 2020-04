Biztató ábrát mutatunk a koronavírus-járvány hazai helyzetéről

A csoportos megbetegedések időszakában azonban ilyen kismértékű növekedés még nem volt. Bár egy fecske még nem csinál nyarat, tehát nem feltételezhetjük, hogy napokon belül tetőzhet a járvány Magyarországon, biztató fejleményként azonban értékelhetjük. A stagnálásba hajló adat azt ugyanis mindenképpen jelezheti, hogy a meghozott korlátozó intézkedések megteszik a hatásukat, azokat a lakosság is igyekszik betartani, így a járvány terjedése kellően lassú ütemben zajlik.

Ahogy az az alábbi ábrán is látszik, az elmúlt napokban már a stagnálás irányába mozdult el az adatsor. A maihoz hasonló alacsony növekedésre leginkább azonban csak a járvány legelején volt példa, amikor legfeljebb néhány tíz fertőzött volt Magyarországon.

Mint arról szokás szerint beszámoltunk , tovább emelkedett Magyarországon a koronavírus-fertőzöttek száma, 14-en haltak meg az elmúlt 24 órában, és váratlanul megugrott a gyógyultak száma is. Csütörtökre 390-re nőtt a kórházból távozók száma az előző napi 295-ről.

