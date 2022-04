Bolond, aki támogatja ezt az őrült háborút, mondja az orosz milliárdos – keddi összefoglaló az ukrajnai eseményekről

Oroszország megkezdte offenzíváját Ukrajna keleti részén. Moszkva bejelentette, hogy erői az egyik legnagyobb csapást mértek ukrán célpontokra az invázió kezdete óta. Orosz tisztviselők közlése szerint összesen 1260 katonai célpontot találtak rakétákkal és tüzérséggel az éjszaka folyamán a 300 mérföldes frontvonalon a Donbas és Harkiv régiókban.

Az oroszok kelet-ukrajnai támadásnak meglett az első eredmény kedden, hiszen erőik elfoglalták Kreminna városát, amely a Donbas régióban található. Más kérdés, hogy a település stratégiai jelentősége nem túl jelentős, nem véletlen, hogy az ukrán csapatok minimális ellenállás után kivonultak a városból. A fővárostól, Kijevtől körülbelül 560 kilométerre délkeletre fekvő, több mint 18 000 lakosú Kreminna az első város, amelyet elfoglaltak egy orosz offenzíva Kelet-Ukrajnában.

Megrongálódott orosz tank mellett halad el két ember az orosz csapatok kivonulása után a Kijev közelében fekvő Zalisiában 2022. április 19-én. Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij az újabb támadás bejelentésekor kijelentette, hogy „a teljes orosz hadsereg jelentős része most erre az offenzívára koncentrálódik”. Ugyanakkor az ukrán elnök továbbra is ellenállásra buzdított, és hitet tett hazája sikere mellett. "Nem számít, mennyi katonát küldenek oda, mi meg fogjuk védeni magunkat. Harcolni fogunk. Nem adunk fel semmit Ukrajnából" - tette hozzá Zelenszkij.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter megerősítette, hogy Moszkva új szakaszba kezd az úgynevezett különleges katonai hadműveletben Ukrajnában. Az India Today tévécsatornának adott interjújában Lavrov azt jósolta, hogy ez „nagyon fontos pillanat” lesz. A külügyminiszter egyébként azt is hangoztatta, Oroszország nem tervezi atomfegyver bevetését a "különleges hadművelet" során. Szergej Lavrov arra is kitért az interjúban, hogy szerinte a válságot már régen meg lehetett volna oldani. Ám Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem volt hajlandó együttműködött velük, és nem tartotta be a minszki egyezmény pontjait. (Ahogy egyébként Oroszország sem – szerk.)

Igor Terekhov, Harkov polgármestere elmondta, hogy az orosz erők vasárnap óta „megállás nélkül bombázzák a polgári kerületeket” Ukrajna második városában. Legalább hárman meghaltak és 16-an megsebesültek a ma Harkivban történt lövöldözésben - közölte Oleh Szinehubov, a régió kormányzója.

Oroszország fegyverletételre szólította fel az ukrán Mariupol kikötővárosban található Azovstal kohászati üzemében táborozó ukrán erőket. A porig lőtt ukrán város a háború egyik szomorú jelképe lett, amelyet bevenni ugyan nem tudtak eddig az orosz erők, noha már jó ideje támadják. Eközben viszont az ottani épületek döntő többsége elpusztult, vagy jelentős sérüléseket szenvedett el. Az ukrán hatóságok szerint egyébként nem kevesebb, mint 1000 civil rejtőzik a komplexumban ukrán harcosokkal együtt. A városnál elvileg többször nyitottak a menekülő civileknek humanitárius folyosót, amit azonban az oroszok rendre lőtték.

Oleg Tinkov orosz üzletember az „őrült” ukrajnai háború ellen emelt szót, és „bolondoknak” minősítette Moszkva katonai akcióinak támogatóit. Az Egyesült Királyság kormánya által szankcionált Tinkov egyébként nem tipikus orosz milliárdos, hiszen nem a privatizáció révén vagy Putyin feltétlen híveként gazdagodott meg, hanem saját, a hatalomtól független vállalkozások révén. Az üzletember egy Instagram-bejegyzésében azt mondta, hogy „az oroszok 90 százaléka ellenzi” a háborút.