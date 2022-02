Bombázás és súlyos harc az egyik legnagyobb ukrán kikötővárosban

A Guardian az ukrán Kyiv Post értesüléseire hivatkozva azt írja, hogy az Azovi-tenger egyik legjelentősebb kikötővárosa, Mariupol bombázás alatt áll, a híradások több száz robbanásról szólnak.

The Ukrainian city of Mariupol is under heavy fire with reports of hundreds of explosions. The city is one of the biggest Ukrainian ports on the Azov Sea.

Taking Mariupol would help Russia secure a direct land route to Crimea, the Ukrainian peninsula annexed by Russia in 2014.