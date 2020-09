Brüsszel a diszkriminatív magyar határzár azonnali visszavonását követeli

Szijjártó Péter külügyminiszter hétfő esti bejelentése szerint a magyarországi szállásukat korábban lefoglaló csehek, lengyelek és szlovákok egy - öt napnál nem régebbi - negatív teszttel beléphetnek az ország területére, és a négy országban korábban szállást foglaló magyaroknak is elég lesz egy negatív teszt a hazaérkezést követően.

Múlt pénteken a magyar kormány azt a döntést hozta, hogy szeptember elsejétől nem léphetnek be az ország területére a külföldi állampolgárok, a külföldről hazatérőknek pedig a 14 napos karantén elkerülése végett két negatív tesztet kell bemutatniuk.

Didier Reynders jogérvényesülésért és Ylva Johannson belpolitikáért felelős európai uniós biztos levélben fordult a magyar kormányhoz a Magyarországon bejelentett, a koronavírus-járvány terjedésének megelőzését célzó utazási korlátozások bevezetése miatt - jelentette be hétfőn Christian Wigand, az Európai Bizottság illetékes szóvivője.

