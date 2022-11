Bruttó kétmillió forintot is kereshet egy fejlesztő informatikus

Az elmúlt évek során változásokat lehetett megfigyelni a legtöbb szektor munkaerőpiacán - a koronavírus-járvány miatt számos iparágban megnőtt a kereslet az áru és a szolgáltatás iránt, de ezzel egyetemben máshol munkaerőhiány jelentkezett. Az informatikai iparágban - ahol minimum 40-50 munkakört különböztethetünk meg - is érződött a munkaerőhiány, ami miatt a bérek növekedésnek indultak - derül ki a Bluebird körképéből.

2022-ben tovább nőtt a kereslet a Cloud megoldásokkal foglalkozó szakemberek iránt. Devops mérnökökre szintúgy nagy az igény, főleg Devops Cloud szakértők esetében, ugyanis megközelítőleg 20 százalékkal magasabb bért kapnak AWS, Azure, vagy GCP tapasztalatukért. A fullstack fejlesztők változatlanul keresettek. Különösen a .Net Core/ Angular párosítás, vagy Java/ React kombó, itt a fizetések elérik akár a 2 000 000 forint bruttó bért is. A Bluebird tapasztalata alapján a legnagyobb igény még mindig a Java fejlesztőkre van, évről évre erősödik irányukba a kereslet. Jelenleg egy medior Java fejlesztőt fél évvel ezelőtti senior bérért lehet alkalmazni, azaz megközelítően 1.200.000 forint havi bruttó bérért.

Szintén hatalmas a kereslet a piacon a manuális és az automatizált tesztelők iránt, fizetésük a tavalyi évhez képest átlagban 30 százalékkal növekedett. Ennél a munkakörnél tapasztalható, hogy sok cég vállalja a tapasztalat nélküli, „átképzett” szakemberek továbbfejlesztését, vagy akár manuális tesztelő kiképzését automatizált tesztelőre.

Egyre több Scrum csapat épül, így a Scrum Masterek szerepe is felerősödött az előző évhez képest, és egyre több Product Ownert keresnek a piacon. Ezen a területen a tavalyi évhez képest 20-25 százalékkal emelkedtek a bérek, viszont összességében ez mondható el a legtöbb IT pozíciónál. Az IT munkakörök aktuális bruttó bérsávjait a Bluebird a Bluebird IT Salary Guide című kiadványában 2022. október közepén publikálta.

Az USA-ban egy IT menedzser jelenlegi havi átlagbére bruttó 12.270 dollár (~5.930.000 forint). Egy adatbázis-adminisztrátor havonta bruttó 9.000 dollárt, azaz megközelítőleg 3.700.000 forintot, míg egy fejlesztő 3.700.000-4.500.000 forint között kereshet az Egyesült Államokban.

"Az IT piac nemzetközi piaccá nőtte ki magát az elmúlt években. Teljesen elfogadottá vált a távmunka az IT szektorban, és sose látott mértékben kinyíltak a lehetőségek. Sok IT vállalat elindult külföldi piacok irányába és szembesült azzal, hogy a globális elvárások és minőség sokszor meghaladja az eddig megtapasztalt magyar minőséget. Azok a magyar cégek lesznek a verseny győztesei, akik globálisan versenyképessé tudnak válni. Akik erre nem lesznek képesek, azok viszont azokkal a globális versenyzőkkel fognak találkozni, akik Magyarországon jelennek meg. Összességében azt gondolom, hogy rengeteg lehetőség érhető el IT területen és azok a cégek lesznek a helyzet győztesei, amelyek nemzetközi szinten is versenyképessé tudnak válni. Akiknek pedig ez sikerül, azok számára mérhetetlen mennyiségű projekt válik elérhetővé az IT piacon” - mondta Réfi Balázs, a Bluebird Zrt. vezérigazgatója.

A juniorok sem panaszkodhatnak

Továbbra is magas kezdőbérezésre számíthatnak a junior IT alkalmazottak itthon. Egy kezdő UX/UI Designer - akik a felhasználói felületek ügyfél élményének megtervezéséért felelősek, és gondoskodnak arról, hogy az optimális legyen - kezdő bruttó havi fizetése 600.000-850.000 forint közé tehető. Hasonló fizetéssel számolhat business analyst és rendszerszervező munkakörökben is egy pályakezdő, bár egy IT biztonsági consultant és egy SAP consultant bére akár 1.100.000 forintra is rúghat. Kicsit magasabb kezdő fizetéssel számolhatnak a junior szoftverfejlesztők full stack, frontend és backend körökben, akik akár havi bruttó 1.200.000 forintot is kereshetnek jelenleg. A kezdő Java, Javascript, .NET, Python, és többek között a mobil és a C/C++ fejlesztők pedig szintén 650.000-1.200.000 forintos bérsávban gondolkodhatnak. A Careerfoundry jelentése szerint az USA-ban egy junior fejlesztő havi átlagkeresete bruttó 5.500 dollár, azaz 2.255.000 forint.

Mire számíthatunk a jövőben az informatikai szektorban?

Az egyes IT munkakörök iránti kereslet az utóbbi években növekedett, és várhatóan tovább fog emelkedni. Az előrejelzések szerint 2019-től 2029-ig a szoftverfejlesztők, valamint a tesztelők 21-26 százalékos növekedést tapasztalhatnak majd, míg az információ-biztonsági elemzők iránti kereslet várhatóan közel 40 százalékkal nőhet, ami a fizetések emelkedését is eredményezheti.

“Ezek az adatok nagy valószínűséggel maguk után vonják majd kapcsolódó szakmák bérnövekedését is. Ilyen munkakör például az IT recruiter és IT sourcer munkakör is, hiszen az IT szakemberek felvétele, kiválasztása nagyon kritikus minden vállalat számára” - tette hozzá Réfi Balázs.

Itthon 2023-ban és az azt követő években a senior IT szakemberek iránt növekedhet a kereslet. Azt a tendencia látható, hogy a nemzetközi projekteken kizárólag senior szintű szakembereknek van esélyük. Ez az elszívó hatás azt eredményezi, hogy tovább növekednek az IT területen belül a bérek, másrészt a hazai vállalatok egyre inkább a medior, sőt gyakran a junior szintű szakemberek felé nyitnak és vállalják a képzéssel kapcsolatos feladatokat.

Nagyon fontossá vált a vállalatok megtartó ereje, hiszen ha az IT szakemberek senior szintűvé válnak és a vállalkozás nem tudja megtartani őket, akkor újra visszatérhetnek egy medior szintű kolléga felvételéhez. A vállalatok számára javasolt a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő vállalkozás építése, ahol a senior IT szakemberek is szívesen dolgoznak és amely képes megfizetni az ilyen szintű munkavállalókat is.