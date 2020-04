Egészségügyi többletkapacitásokról döntött a kormány

Dunakeszi számára egyebek mellett biztosítanak heti 30 óra gyermeksebészeti ellátást a NEAK listája szerint, de lesz heti 4 óra pszichiátriai ellátás is - ami igaz, nem sok, de mégis valami. A Jahn Ferenc Kórház a sürgősségi betegellátásra kap plusz 4 ágyat, ami szintén nagyon hiánytpótló. Két Hospice ház is kap pluszágyakat, összesen 24 darabot.

A NEAK honlapján a 2020-ra befogadott többletkapacitások összesen 73 tételt foglalnak magukba, amelyek természetesen plusz forrással is járnak, ezek közel 2,1 milliárd forintos többletforrást tesznek ki. A listát Budakeszi Város Önkormányzata vezeti több, mint 20 szakellátás létesítésével és új diagnosztikai eszköz odaítélésével.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi kormányrendelet alapján a Többletkapacitási-befogadási Bizottság elnöke még 2018 áprilisában, 2019 februárjában és áprilisában tartott ülésén tárgyalt azokról a befogadási kérelmekről, amelyek elbírálására vonatkozó javaslatát felterjesztette az egészségügyért felelős miniszter részére. Kásler Miklós a javaslatról csak az államháztartásért felelős miniszter hozzájárulásával dönthetett, s most végre nyilvánossá vált, mely intézmények számára pozitív a döntés.

