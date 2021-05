Covid-mérleg: a taxisok is milliárdokat buktak, több segítségre számítottak

A szállodák, a szórakozóhelyek és az utazási irodák mellett a taxitársaságok szenvedhették el a legnagyobb károkat a koronavírus-járvány miatti kényszerű leállás miatt. A napokban azonban megszűnt a kijárási tilalom, beindulhat az éjszakai élet is Budapesten, ez pedig segítheti a taxisok boldogulását is, bár a külföldi utasokra még várni kell. Tehát már látszik a fény az alagút végén, a nyár közeledtével egyre több lehet az utas, ennek kapcsán az elérhető céges beszámolók alapján megnéztük, hogy a taxitársaságok miként vészelték át 2020-at.

Abból érdemes kiindulni, hogy 2019-ben parádés éve volt a taxisok többségének. A Főtaxi Zrt. például 2,6 milliárd forint árbevétel fölé ment, ami 318 millió forintos nyereséghez volt elég. Nos, ehhez képest 2020 hatalmas bukást hozott. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) ugyanakkor változatlanul tíz minősített taxitársaságot tart nyilván, mint a koronavírus-járvány előtt:

Főtaxi

Taxi 4

6X6 Taxi

City Taxi

Budapest Taxi

TaxiPlus

Tele 5 Taxi

Elit Taxi

Bọlt (korábban Taxify)

Taxim

Tehát csődhullám nem következett be, pedig a tavalyi első hullám alatt 80-90 százalékkal visszaesett a fuvarszám az egész országban. Egyedül a TaxiPlus jelentette be tavaly augusztusban, hogy befejezte a működését, a cég megrendeléseit a 6x6 taxi vette át, amely eddig is tulajdonosa volt. A 6x6 mögött pedig Illés Tamás milliárdos üzletember cégbirodalma, az Illés Holding áll. A TaxiPlus tehát még szerepel a hivatalos BKK-listán, de hamarosan törlik, így 9 cég marad.