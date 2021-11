Covid: rosszhiszemű és elfogadhatatlan az Országos Kórházi Főigazgatóság adatkezelése

A 444 szerint a lélegeztetőgépen levők számát ugyan naponta közlik, de nem mindenkinek van szüksége lélegeztetőgépre, aki intenzív ápolásra szorul. Az adatok birtokában tisztábban láthatnánk az intenzív osztályok leterheltségét, és hogy milyen területi különbségek vannak ebből a szempontból. Az újságírók úgy vélik fontos lenne ezeket a számokat minél részletesebben elemezni, mivel tudjuk: tavaly szeptember óta szinte megszakítás nélkül erőn felül dolgoznak ezeken az osztályokon. Ezeket az adatokat a kormány csak néhány alkalommal, külön kérésre hozta nyilvánosságra.

A 444.hu-nál úgy vélték, adatigénylésükre későn és semmitmondó válasz érkezett az Országos Kórházi Főigazgatóságtól (OKFŐ). Ebben azt ajánlották, hogy keressék fel a www.koronavirus.gov.hu weboldalt.

Az ítélet indoklásakor a bíró elfogadhatatlannak és rosszhiszeműnek nevezte a hivatal eljárását, a 45 napos határidő kihasználását pedig a visszaélésszerű joggyakorlás kategóriájába sorolta. A bíró számára az eljárás során világosan kiderült, hogy a főigazgatóság napi és kórházankénti bontásban is rendelkezik a covidos betegszámokkal.

Törvénytelenül titkolt el adatokat az Országos Kórházi Főigazgatóság. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Ezt Takács Péter, az OKFŐ alap-és szakellátásért felelős főigazgató-helyettese is elismerte a meghallgatásán, de a kórházankénti adatokról azt mondta: „(...) más kérdés, hogy tároltuk-e azokat, az én vezetésem alatt álló szervezeti egységben biztosan nem”. Elmondása szerint a jelentések emailben érkeznek be a kórházaktól, és bár a titkárnőjét kellene megkérdezni az archiválás módjáról, szerinte az áprilisi-májusi adatok már nincsenek meg, egyszerűen törölhették őket. A bíró az ítélet indoklásakor „teljesen súlytalannak” nevezte ezt az érvet.

Több adatra lenne szükség

A 444.hu szerint további gond, hogy az ápoló-beteg arány változását sem ismerhették meg. Az OKFŐ-nél tudják ugyan, hogy egy-egy kórházban mennyi ápoló dolgozik, és azt is, hogy mennyi beteget ápolnak, de valójában helyben dől el, hogy mennyi beteg jut egy-egy ápolóra, hiszen ez például a kórtermek nagyságától is függ. Takács Péter elmondta, nem gyűjtenek ilyen adatokat. Az újságírók úgy látják, ez egy nagyon lényeges információ lenne, mert a súlyos betegek túlélési esélye jelentős részben attól is függ, hogy elegendő szakképzett ápoló tud-e figyelni rájuk. Ezek szerint erről továbbra is egyéni beszámolókra kell támaszkodni, ami nem egyszerű, mert hivatalosan a különböző kórházakban dolgozó orvosok sem oszthatják meg egymással a statisztikáikat. A 444.hu-nál úgy tudják, hogy amikor tavaly novemberben intenzíves orvosok terveztek ilyen adatgyűjtést egy nyilvános fórumon, rájuk szóltak felülről, hogy ne tegyék. Emiatt nincs olyan szereplő, akinek pontos képe lenne az országos helyzetről, az orvosok pedig nem nyilatkozhatnak névvel a saját adataikról.