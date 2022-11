Csak 77 uszodát ment meg a kormány

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) szerdai, kaposvári sajtótájékoztatóján megerősítette: hetvenhét uszoda működését támogatja a kormányzat, így ezek garantáltan nyitva tartanak az év végéig.

Lesznek körzetek, ahol egyáltalán nem lesz úszási lehetőség. Fotó: Depositphotos Lesznek körzetek, ahol egyáltalán nem lesz úszási lehetőség. Fotó: Depositphotos

A MÚSZ sajtóközleménye szerint Schmidt Ádám hangsúlyozta: ha minden a tervek szerint alakul, jövő héten elindulnak a kifizetések, addigra véglegessé válik a lista, amelynek kialakításához a szakmai segítséget a Magyar Úszó Szövetség, a Magyar Vízilabda Szövetség és a Nemzeti Sportközpontok munkatársai nyújtották.

"A területi lefedettség mellett három alapvető szempontot vett figyelembe a kormányzat. Először is jövőre kezdődik az olimpiai kvalifikáció, azaz az élsportolóink felkészülésének zavartalanságát kellett szem előtt tartanunk. Ugyanakkor nemcsak 2024-ben, de 2028-ban és 2032-ben is lesz olimpia, márpedig ahhoz, hogy Los Angelesben és Brisbane-ben is a hírnevünkhöz méltóan szerepeljenek az úszók és a vízilabdázók, az utánpótlás edzéskörülményeit is biztosítanunk kell. És persze itt vannak ezek a kisgyerekek, az Úszó Nemzet Program résztvevői, gondoskodnunk kellett arról, hogy ez a program ne szenvedjen semmiféle kárt. Jövő héten pedig elkezdjük a felkészülést arra, hogy az uszodák 2023 első negyedévében is üzemelhessenek" - jelentette ki az államtitkár, aki az esemény előtt meglátogatta a programban résztvevő kaposvári fiatalok edzését a Csik Ferenc Uszodában.

A rövidpályás országos bajnokság nyitónapjára időzített viziten ott volt a program két nagykövete, az ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina és a négyszeres olimpiai bajnok Darnyi Tamás, hozzájuk csatlakozott Schmidt Ádám, továbbá Szita Károly kaposvári polgármester, a MÚSZ elnökségének tagja és Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke.

Wladár Sándor az elhangzottakhoz annyit tett hozzá, hogy a Covid-időszakhoz hasonló lezárási hullám nem csupán a sportág jelenét és jövőjét sodorta volna minden addiginál nehezebb helyzetbe, "de gyakorlatilag lenullázhatta volna azt a hatalmas invesztíciót, amit ez az ország fektetett a magyar úszósportba az új uszodák építésével, a világversenyek rendezésével, a sportágnak nyújtott kimagasló támogatással, az Úszó Nemzet Program elindításával, ami ma már húszezer gyereket mozgat meg hetente".

(MTI)